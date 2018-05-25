Пятерых убитых в якутском селе жителей похоронят в воскресенье

Пятерых жителей села Булгунняхтах Хангаласского района Якутии, убитых в четверг 65-летним пенсионером, похоронят в воскресенье. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя сельской администрации.

Собеседник сообщил, что все жертвы преступника будут похоронены в этом селе. Самого нападавшего, который после совершения массового убийства свел счеты с жизнью, увезут и будут хоронить в другом месте, "так как он не местный".

В сельской администрации сейчас решаются вопросы оказания помощи семьям погибших.

Из Якутска в Булгунняхтах направлена бригада психологов из семи человек. Они будут работать с дочерью убитой женщины. Девочка спаслась, спрятавшись под кровать. Сейчас она находится под опекой бабушки и дедушки.

Кроме того, психологи окажут профессиональную помощь и другим нуждающимся в ней жителям села.

В пятницу в Хангаласском улусе объявили трехдневный траур.

Напомним, 65-летний мужчина, переехавший в Булгунняхтах десять лет назад, на почве неприязненных отношений из охотничьего ружья убил пятерых соседей, в том числе ребенка. Региональным управлением СК России возбуждено уголовное дело.