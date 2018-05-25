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25.05.2018 04:45
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Ущерб от паводка в Якутии приблизился к миллиарду рублей

Текст: Владимир Таюрский

Предварительная сумма ущерба от весеннего паводка в Якутии составила 940 миллионов рублей, сообщила пресс-служба правительства республики.

По словам руководителя ГКУ "Исполнительная дирекция по ликвидации последствий весеннего паводка и организации восстановительных работ в РС(Я)" Гаврила Слободчикова, пострадал 41 населенный пункт. Подтоплено 1270 домов, в которых проживают более четырех тысяч человек. Под водой побывали более четырех километров теплотрасс, около 170 километров дорог, 31 социально значимый объект.

Фото: youtube.com / crim yakutia
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На восстановление дорог потребуется 674 миллиона рублей. Ремонт объектов культуры, образования и спорта обойдется в 55 миллионов, примерно такие же суммы нужны для восстановления объектов ЖКХ и энергетики и сельского хозяйства. Кроме того, деньги требуются на оказание единовременной помощи пострадавшим гражданам.

Подсчеты не завершены, поскольку ледоход на северных реках продолжается. Глава республики Егор Борисов считает, что ущерб от разгула стихии может превысить миллиард рублей.

По данным регионального управления МЧС, на реке Лена вода ушла из всех населенных пунктов. А вот в бассейне Колымы подтопило село Березовка.

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