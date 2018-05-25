В Южной Корее за долги по зарплате арестовали российское судно

В южнокорейском порту Пусан арестовали судно "Николай Касаткин", принадлежащее сахалинской компании "Парус", сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Международной федерации транспортников (ITF) на Дальнем Востоке Петра Осичанского.

Как отметил Осичанский, "судно арестовано от имени четырех членов экипажа, которые пожаловались в ITF на двухмесячную задержку заработной платы".

По его словам, им корейский профсоюз оплатил билеты, дал аванс по 500 долларов, и моряки улетели в Калининград. На арестованном судне остаются восемь российских моряков, жители Приморского края и Сахалинской области.

В настоящее время, по информации капитана, экипаж получил зарплату за март, ждет выплат за апрель. Судовладелец обещает погасить долг после продажи продукции.

"Ситуацию осложняет то, что это второй арест, наложенный на судно. Оно уже арестовано третьей стороной по хозяйственному спору. Если бы судно было арестовано только моряками, то после погашения долгов арест был снят. Теперь же дальнейшая судьба судна не совсем понятна", - цитирует агентство Петра Осичанского.

Напомним, что в 2016 году "Николай Касаткин" уже попадал в сводки новостей. Тогда его экипаж объявил забастовку в порту Амстердама. Причиной также стали стали долги по зарплате.