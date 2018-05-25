Страшная трагедия потрясла в четверг село Булгунняхтах Хангаласского района Якутии. Примерно в два часа дня тихий пенсионер застрелил из охотничьего ружья пятерых соседей, в том числе ребенка, а потом свел счеты с жизнью.

По данным следствия, 65-летний житель села, вооружившись гладкоствольным ружьем "Вепрь", пришел в дом своих соседей и "на почве личных неприязненных отношений произвел несколько выстрелов в находившихся там женщину, мужчину и 10-летнего ребенка".

После этого он отправился в другой соседний дом, где таким же образом совершил убийство двух мужчин. Затем стрелок вернулся к себе домой и покончил с собой.

В село, расположенное в 130 километрах от Якутска, выехали руководитель следственного управления СК России по Якутии, следователи и оперативники. Всю улицу Лесную, где произошла трагедия, оцепили сотрудники полиции и Росгвардии. Пока следственно-оперативная группа работает на месте преступления, полицейские обходят дома и изымают у местных жителей охотничье оружие.

Возможно, жертв могло быть больше. Но когда убийца расстреливал семью в первом доме, дочь хозяйки успела спрятаться под кровать, а пожилые родители женщины в это время работали в огороде, расположенном вдали от жилья. Впоследствии девочку в состоянии шока увезли в больницу.

Как рассказал "РГ" глава села Денис Уваров, узнав о преступлении, местные жители окружили дом стрелка, чтобы тот не скрылся до приезда сотрудников правоохранительных органов. Караулить его им пришлось довольно долго - от райцентра, города Покровск, до Булгунняхтаха около 40 километров. Прибывшие полицейские уговаривали мужчину сдаться, но он свел счеты с жизнью.

Узнав о преступлении, местные жители окружили дом стрелка, чтобы тот не скрылся до приезда на место ЧП полиции

В Булгунняхтахе пенсионера Александра Н. считали нелюдимым, а некоторые односельчане полагают, что у него была даже мания преследования. Он переехал в село из Якутска лет 10 назад. Со всеми соседями, конечно, был знаком, но ни с кем близко не сошелся. Его дом здесь - единственный с решетками на окнах.

- Он не был агрессивным. Просто странный. Насколько знаю, не пил - по крайней мере не злоупотреблял. Никто не мог предположить, что он способен на такое. Ладно, со взрослыми соседями мог что-нибудь не поделить. Но ребенка-то за что? Скорее всего, были у него какие-то нелады с психикой, - поделился своими соображениями один из селян.

Следственное управление Следственного комитета России по Якутии возбудило уголовное дело по пунктам "а", "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего). Расследование взял на контроль прокурор республики Якутия.

Личности погибших установили быстро - в маленьком селе все знают всех. Сейчас проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. Пока следствие не обнародовало никаких версий относительно того, из-за чего между соседями возникли такие острые отношения, что один из них схватился за ружье.

Республиканская прокуратура после случившегося инициировала проверку органов профилактики правонарушений и преступлений. Будет дана оценка действиям либо бездействию должностных лиц и эффективности системы профилактики в целом.

В том числе проверке подвергнутся и местные правоохранительные органы.