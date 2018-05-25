"Амкар" оказался под угрозой исключения из чемпионата России

У пермского "Амкара" появились проблемы с финансированием, в связи с чем президент "красно-черных" Геннадий Шилов допустил, что клуб может сняться с чемпионата России. Эта информация появилась в СМИ, но в самом "Амкаре" отказались как-либо комментировать происходящее.

Дело в том, что пермскому клубу нужны деньги на содержание команды. Однако их нет. К тому же у "Амкара" есть проблемы с покрытием газона на стадионе "Звезда", где проходят домашние матчи. Клубу уже запрещали играть на нем в этом году. А депутаты пермского законодательного собрания высказываются против выделения денег на "Амкар".

"Клуб находится в самом низу турнирной таблицы и занимается только тем, что выпрашивает деньги, - заявил в своем блоге депутат ЗС Александр Григоренко. - Зачастую шантажом". Кстати, этот же депутат поддерживает идею проведения соревнований по метанию коровьих лепешек в Пермском крае.

Сейчас "Амкар" находится в тяжелом положении, и даже появились слухи, что клуб переедет в Нижний Новгород. Однако подтверждения этому нет. Так или иначе, ситуация разъяснится после 30 мая, когда будет точно известно, пройдет ли "Амкар" переаттестацию по выдаче лицензии РФС или нет.