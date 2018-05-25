Отметив 90-летний юбилей, предприятие продолжает уверенно развиваться, обеспечивая полный комплекс фармацевтических услуг для лечебных учреждений, жителей городов и сел региона. Об этом рассказывает генеральный директор акционерного общества Ольга Кузнецова.

Ольга Кузнецова: Мы в первую очередь ориентированы не на получение прибыли, а на заботу о здоровье и комфорте всех жителей Ульяновской области. Фото: АО "УльяновскФармация"

Ольга Васильевна, давайте напомним читателям, что на самом деле представляет собой ваша компания.

Ольга Кузнецова: АО "УльяновскФармация" - единственное государственное предприятие (сто процентов акций находится у Ульяновской области в лице Агентства государственного имущества и земельных отношений), которое на территории области выполняет весь спектр социальных фармацевтических услуг. Обеспечивает лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения граждан льготных категорий федерального и регионального уровней, жителей и лечебно-профилактические учреждения области.

В 2016 году в специально построенном здании было организовано производство марлевой продукции - стерильных и нестерильных бинтов, которые раньше приходилось закупать за пределами региона. Мы реализуем свои бинты через розничную сеть аптек, поставляем в Самарскую, Пензенскую и другие области.

Также в нашей сети работают современные фарммаркеты с системой самообслуживания, семейные аптеки, аптека от склада и производственные аптеки, изготавливающие лекарственные формы - растворы, в том числе стерильные, мази, суспензии, эмульсии, микстуры и не только. Количество их в последнее время ежегодно превышает 600 тысяч штук.

В 2015 году "УльяновскФармация" вышла за пределы региона. Как сейчас развивается направление по освоению новых рынков?

Ольга Кузнецова: Сегодня восемь аптек компании работают в Самаре, одна в Сызрани, готовимся к открытию аптеки в Тольятти. В перспективе мы планируем вывести аптечную сеть "УльяновскФармация" в лидеры розничного фармацевтического рынка Поволжья.

Но основное внимание, конечно, уделяем развитию сети в нашей области, включая ее удаленные уголки. В прошлом году, например, были открыты государственные аптечные учреждения в Ульяновском, Тереньгульском районах, городе Димитровграде. Всего же в 2017-м мы открыли четырнадцать новых аптек и аптечных пунктов.

В этом году наши новые аптеки начинают работать в лечебных учреждениях и в труднодоступных, малонаселенных местах, в новостройках (по просьбе жителей области).

Яркий пример этому - Зайцев поселок в Димитровграде. Никто, кроме нас, не обозначил свое присутствие в этом экономически невыгодном районе, поскольку мы в первую очередь ориентированы не на получение прибыли, а на заботу о здоровье и комфорте всех жителей Ульяновской области.

Хочу особо подчеркнуть - в нашей сети сегодня работают 58 подобных убыточных аптечных учреждений - в селе Подкуровка Тереньгульского района, в районе Осиновой рощи в Димитровграде, в поселке Дачном и микрорайоне "Искра" областного центра и не только.

Это действительно благое дело - заботиться о жителях области за счет собственных средств. Но надолго ли вас хватит с такой экономикой?

Ольга Кузнецова: На самом деле у нас нет выбора. Приведу лишь один пример: мы по рецептам врачей изготавливаем так называемые экстемпоральные лекарственные формы для конкретных пациентов. Люди вечером приносят рецепт в аптеку, утром для них уже готовы капли, мази или необходимые суспензии. Кроме нас в области этим никто не занимается, поскольку такая деятельность убыточна. Бюджетные средства, субсидии или преференции нам не выделяются, приходится рассчитывать только на свои собственные силы.

Не могу не сказать о долгах, которые оказывают крайне негативное воздействие на предприятие. Так, мы имеем из года в год систематическую дебиторскую задолженность региональных лечебных учреждений. На текущий момент она составляет около 400 миллионов рублей.

Поэтому нам приходится постоянно искать возможность не только оставаться "на плаву", компенсируя убыточные проекты, но и идти вперед. Достигаем этого за счет выигранных конкурсов на поставки лекарственных средств и медицинских изделий, коммерческого направления, а также совсем недешевых кредитов, взятых на общих основаниях. Все это и позволяет нам выдерживать значительную социальную нагрузку.

Фото: АО "УльяновскФармация"

Поскольку вы являетесь акционерным обществом, вам по закону необходимо не просто выживать, но и зарабатывать деньги?

Ольга Кузнецова: Для этого, как говорилось выше, мы собираемся развивать коммерческое направление и значительно расширять собственное производство. В данный момент готовим документацию для выпуска стерильных салфеток.Также, как и бинты, будем продавать их населению, лечебным учреждениям Ульяновской области и за ее пределами. Кстати, именно наши медицинские изделия были высоко оценены в соседнем регионе на недавнем Поволжском специализированном форуме-выставке "Медицина. Фармация", прошедшем в Самаре.

С 1 января 2020 года все лекарства, продающиеся в России, будут проходить контроль по цепочке "завод - потребитель". Росздравнадзор и производители рассчитывают на "обеление" рынка. А как вам удается сегодня не пропускать недоброкачественные лекарственные препараты?

Ольга Кузнецова: Качество лекарственных препаратов для нас всегда было и остается основным критерием на всех этапах их движения, начиная с изготовления, транспортировки, хранения и доставки потребителям.Этому служит созданная у нас многоступенчатая система контроля качества и единственный в области отдел контроля. Поставщики лекарственных препаратов порой даже сетуют на наши требования: "В "УльяновскФармации" приемка лекарств до сих пор организована так же, как при социализме!".

Однако с помощью нашей системы контроля в Ульяновскую область в 2017 году не было допущено более 25 тысяч упаковок лекарственных препаратов и четыре тысячи медицинских изделий!

Второй год подряд вы становитесь крупнейшим налогоплательщиком Ульяновской области. Это дорогого стоит?

Ольга Кузнецова: Да, особенно в условиях жесткой конкуренции с предприятиями, использующими специальные режимы налогообложения. К тому же у нас трудятся тысяча ульяновцев, в основном - женщины с детьми.

Современные предприятия и организации испытывают трудности с набором новых кадров. Как вы справляетесь с кадровым голодом?

Ольга Кузнецова: Мы сделали ставку на молодежь, которой присущ инновационный стиль мышления и новаторский подход к решению поставленных задач. Тесно сотрудничаем с фармацевтическим колледжем и факультетом последипломного медицинского и фармацевтического образования Ульяновского государственного университета. Студенты этих учебных заведений практику по производству экстемпоральных лекарственных средств проходят только в аптеках "УльяновскФармации". Выпускников приглашаем к себе на работу. Иногородним высококвалифицированным молодым специалистам планируем предоставлять жилье, предложить престижную работу с пятидесятипроцентной надбавкой к зарплате. Например, должности заведующих аптек в сельской местности, Димитровграде.

Какую сферу вы выбрали для своей благотворительности?

Ольга Кузнецова: Мы не теряем связи со своими бывшими работниками, ветеранами, активно помогаем областному Совету ветеранов, детям-инвалидам, детям с онкологическими заболеваниями. Трепетно относимся к подшефному детскому дому "Гнездышко". Оказываем адресную помощь семьям с больными детьми. Уверена, что помогать нуждающимся - дело святое.

Лицензия ЛО-73-02-000940 выд. Мин. здрав., семьи и соц. благоп. Ульяновской обл 09.04.2018 года

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