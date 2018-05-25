Крестьянско-фермерские хозяйства повысили эффективность сельхозпроизводства в стране

О своем сельхозпредприятии, расположенном в селе Поника Николаевского района Ульяновской области, рассказывает директор ООО "Победа" Александр Ризаев.

Александр Николаевич, как вы начинали?

Александр Ризаев: В конце декабря 2002 года мне предложили возглавить существовавшее здесь СПК "Поникское". Хозяйство было в полном упадке - на ферме не было ни света, ни кормов, ни работников. Под яровые культуры было распахано всего около 150 гектаров и около ста - под озимые.

И вы согласились?

Александр Ризаев: Тогдашний глава района попросил до весны хотя бы "вытянуть" хозяйство. Ну а где весна, там и осень, так я и остался. Тем более что такое хозяйство не было мне в диковинку: я родом из села, занимался фермерством, окончил сельхозтехникум, прошел практику у коллег в Германии. Но главное в том, что мне поверили люди, стали возвращаться в хозяйство, в том числе и из Москвы. Мы начали регулярно платить им зарплату (у меня оставались средства, накопленные от прежней коммерческой деятельности) и постепенно встали на ноги. В 2003-м засеяли уже около 500 гектаров.

Идея дать хозяйству имя "Победа" принадлежит вам?

Александр Ризаев: Весной 2005-го стало понятным, что организационная форма СПК тормозит развитие. На собрании коллектива мы решили переформатировать хозяйство и начать жизнь с чистого листа. Поскольку в тот год вся страна торжественно отмечала 60-летие Победы, другого варианта названия нашего нового дела даже не возникло...

Сразу же приступили к оформлению земли под производственной базой, мастерскими, складами, выкупили всю технику СПК. Не все получалось гладко, но трудности нас не остановили. Сегодня мы обрабатываем уже четыре тысячи гектаров земли. Ситуация в экономике хозяйства полностью стабилизировалась, удалось решить проблему с кадрами. К нам на работу приезжают специалисты из соседних сел и даже районов.

Как вы оцениваете труд работников?

Александр Ризаев: Средняя зарплата у нас - около 30 тысяч рублей в месяц. Зимой, естественно, платим меньше. Два раза в день бесплатно кормим своих работников. Конечно, хотелось бы увеличивать зарплату, но только стоимость топлива выросла за год почти на десять рублей, цены на электроэнергию поднимаются ежегодно, а закупочные на продукцию - падают...

Ситуация с диспропорцией цен возникла не вдруг, и у вас наверняка есть рецепт, как выходить из положения?

Александр Ризаев: Занимаемся культурами, которые гарантируют получение прибыли - дают стабильные урожаи и востребованы на рынке, например, подсолнечник. Да, в прошлом году из-за непрекращающихся дождей мы не смогли его убрать вовремя, пришлось его добирать зимой, оттого сработали в ноль. А вот богатый урожай пшеницы в 2017-м сдавать в основном пришлось по ценам ниже себестоимости, поэтому приобретение новой техники отложили. Оставили до лучших времен и некоторые другие инвестиции в материальную базу.

Но свое хозяйство мы никогда не бросим, будем работать, как бы тяжело не было. Мы живем на своей земле, в своей стране и стремимся к тому, чтобы она становилась еще сильней и могущественней!

Насколько строгие наказания предусмотрены у вас для нарушителей трудовой дисциплины?

Александр Ризаев: На самом деле мы к ним относимся терпимо. Хочу в связи с этим подчеркнуть - порой мы сами отталкиваем людей от аграрного производства. Сельским жителям необходимы время и силы для работы на своих приусадебных участках. Поэтому у нас в "Победе" в субботу люди трудятся до обеда, в воскресенье отдыхают.

По всему чувствуется, забота о кадрах стоит на первом месте?

Александр Ризаев: Естественно! Люди - это основной наш капитал. Работников необходимо лелеять, беречь и сохранять. Без них в хозяйстве ничего не получится. А вот как удержать высококлассных специалистов - задача не из легких. Самое главное - людей нельзя обманывать, обещать того, чего не сможешь выполнить.

Александр Николаевич, чем вы руководствуетесь в жизни, какой у вас девиз?

Александр Ризаев: Жить тем, чего добился сам. В сельском хозяйстве или на любом другом поприще. Дорожить этим и преумножать, что является гарантом дальнейшего развития и процветания. Дорожить своим именем, которое ни в коем случае нельзя опозорить. А девиз мой такой: я смысл этой жизни вижу в том, чтоб, не жалея ни души, ни тела, идти вперед, любить и делать дело, себя не оставляя на потом.

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