Крестьянско-фермерские хозяйства повысили эффективность сельхозпроизводства в стране

Новости

К концу 2023 года пенсионеры составят 30% клиентской базы Почта Банка 13:32
В Севастополь прибыл ракетный корабль "Вышний Волочек" с "Калибрами" 13:28
Фото: экс-участница "ВИА Гры" показала дочь "от фронтмена Rammstein" 13:25
В Санкт-Петербург приехал "электронный губернатор" 13:22
Официально: 25-й фильм про Бонда снимет режиссер "На игле" Дэнни Бойл 13:16
Пять человек погибли в ДТП с участием автобуса в Индии 13:15
В Крыму будут готовить специалистов гражданской авиации 13:10
Скворцова пояснила возможность продления детства до 30 лет 13:08
Песков: Россия не доверяет выводам ССГ по катастрофе Boeing на Украине 13:07
Большой театр Беларуси пригласил на 85-летний юбилей 13:06
За прошедшую неделю в ДНР погибли 4 человека 13:05
В Роскомнадзоре сравнили основателя Telegram с пиратами 12:50
Видео: В пензенской школе "мертвый" голубь испортил последний звонок 12:50
Оренбургская область нарастит объем солнечной электроэнергии 12:49
В Ставрополе парень сделал предложение девушке на последнем звонке 12:45
Высокое атмосферное давление ожидает москвичей на выходных 12:30
Роскомнадзор: Альтернатива Telegram в России есть, он не уникален 12:24
В Заполярье врач повредил пациентке глаз при лечение гайморита 12:22
Гвинет Пэлтроу: Брэд Питт угрожал Харви Вайнштейну убийством 12:17
Схема движения вокруг "Лужников" изменится с 1 июня по 15 июля 12:10
В Орле похитители сейфа получили 21 год заключения 12:05
Дума может отказаться ввести уголовное наказание за соблюдение санкций 11:58
Шоу должно продолжаться: Брэд Питт вновь разгневал Анджелину Джоли 11:57
В Москве появится площадь архитектора Осипа Бове 11:55
Видео: В Северной Осетии выпал град размером с грецкий орех 11:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как на автомобиле добраться из Москвы в Крым
Как на автомобиле добраться из Москвы в Крым
Как съездить в отпуск на деньги своего работодателя
Как съездить в отпуск на деньги своего работодателя
Проверьте себя: Сможете ли вы сдать ЕГЭ
Проверьте себя: Сможете ли вы сдать ЕГЭ
25.05.2018 12:30
Проект: В регионах

Главное - доверие людей

Крестьянско-фермерские хозяйства повысили эффективность сельхозпроизводства в стране
Текст: Евгений Трубняков (Ульяновск)
Российская газета - Неделя - Средняя Волга №7574 (111)
О своем сельхозпредприятии, расположенном в селе Поника Николаевского района Ульяновской области, рассказывает директор ООО "Победа" Александр Ризаев.
Александр Ризаев (в центре): Наш основной капитал – люди. Фото: Евгений Трубняков/РГ Александр Ризаев (в центре): Наш основной капитал - люди. Фото: Евгений Трубняков/РГ
Александр Ризаев (в центре): Наш основной капитал - люди. Фото: Евгений Трубняков/РГ

Александр Николаевич, как вы начинали?

Александр Ризаев: В конце декабря 2002 года мне предложили возглавить существовавшее здесь СПК "Поникское". Хозяйство было в полном упадке - на ферме не было ни света, ни кормов, ни работников. Под яровые культуры было распахано всего около 150 гектаров и около ста - под озимые.

И вы согласились?

Александр Ризаев: Тогдашний глава района попросил до весны хотя бы "вытянуть" хозяйство. Ну а где весна, там и осень, так я и остался. Тем более что такое хозяйство не было мне в диковинку: я родом из села, занимался фермерством, окончил сельхозтехникум, прошел практику у коллег в Германии. Но главное в том, что мне поверили люди, стали возвращаться в хозяйство, в том числе и из Москвы. Мы начали регулярно платить им зарплату (у меня оставались средства, накопленные от прежней коммерческой деятельности) и постепенно встали на ноги. В 2003-м засеяли уже около 500 гектаров.

Идея дать хозяйству имя "Победа" принадлежит вам?

Александр Ризаев: Весной 2005-го стало понятным, что организационная форма СПК тормозит развитие. На собрании коллектива мы решили переформатировать хозяйство и начать жизнь с чистого листа. Поскольку в тот год вся страна торжественно отмечала 60-летие Победы, другого варианта названия нашего нового дела даже не возникло...
Сразу же приступили к оформлению земли под производственной базой, мастерскими, складами, выкупили всю технику СПК. Не все получалось гладко, но трудности нас не остановили. Сегодня мы обрабатываем уже четыре тысячи гектаров земли. Ситуация в экономике хозяйства полностью стабилизировалась, удалось решить проблему с кадрами. К нам на работу приезжают специалисты из соседних сел и даже районов.

Как вы оцениваете труд работников?

Александр Ризаев: Средняя зарплата у нас - около 30 тысяч рублей в месяц. Зимой, естественно, платим меньше. Два раза в день бесплатно кормим своих работников. Конечно, хотелось бы увеличивать зарплату, но только стоимость топлива выросла за год почти на десять рублей, цены на электроэнергию поднимаются ежегодно, а закупочные на продукцию - падают...

Ситуация с диспропорцией цен возникла не вдруг, и у вас наверняка есть рецепт, как выходить из положения?

Александр Ризаев: Занимаемся культурами, которые гарантируют получение прибыли - дают стабильные урожаи и востребованы на рынке, например, подсолнечник. Да, в прошлом году из-за непрекращающихся дождей мы не смогли его убрать вовремя, пришлось его добирать зимой, оттого сработали в ноль. А вот богатый урожай пшеницы в 2017-м сдавать в основном пришлось по ценам ниже себестоимости, поэтому приобретение новой техники отложили. Оставили до лучших времен и некоторые другие инвестиции в материальную базу.
Но свое хозяйство мы никогда не бросим, будем работать, как бы тяжело не было. Мы живем на своей земле, в своей стране и стремимся к тому, чтобы она становилась еще сильней и могущественней!

Насколько строгие наказания предусмотрены у вас для нарушителей трудовой дисциплины?

Александр Ризаев: На самом деле мы к ним относимся терпимо. Хочу в связи с этим подчеркнуть - порой мы сами отталкиваем людей от аграрного производства. Сельским жителям необходимы время и силы для работы на своих приусадебных участках. Поэтому у нас в "Победе" в субботу люди трудятся до обеда, в воскресенье отдыхают.

По всему чувствуется, забота о кадрах стоит на первом месте?

Александр Ризаев: Естественно! Люди - это основной наш капитал. Работников необходимо лелеять, беречь и сохранять. Без них в хозяйстве ничего не получится. А вот как удержать высококлассных специалистов - задача не из легких. Самое главное - людей нельзя обманывать, обещать того, чего не сможешь выполнить.

Александр Николаевич, чем вы руководствуетесь в жизни, какой у вас девиз?

Александр Ризаев: Жить тем, чего добился сам. В сельском хозяйстве или на любом другом поприще. Дорожить этим и преумножать, что является гарантом дальнейшего развития и процветания. Дорожить своим именем, которое ни в коем случае нельзя опозорить. А девиз мой такой: я смысл этой жизни вижу в том, чтоб, не жалея ни души, ни тела, идти вперед, любить и делать дело, себя не оставляя на потом.

 

На правах рекламы

Главное сегодня

ПМЭФ 2018
Специальный проект
ПМЭФ 2018
В Роскомнадзоре сравнили основателя Telegram с пиратами
Путин прокомментировал расследование гибели малайзийского Boeing
CNBC: Российский ЗРК С-500 поразил цель на рекордной дистанции
Как российские пранкеры разыграли главу британского МИД