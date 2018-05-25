Медики рассказали, как улучшить работу санитарной авиации

Для снижения всевозможных рисков в работе санитарной авиации нужно в корне изменить подход к возникающим проблемам и ошибкам персонала. К такому заключению пришли участники 7-й межведомственной научно-практической конференции "Санитарная авиация России и медицинская эвакуация" на 11-й выставке вертолетной индустрии HeliRussia 2018.

Как отметил директор московской клиники "Мобильная медицина" Сергей Суворов, управление рисками в санитарной авиации - бесконечный процесс, требующий постоянно анализа, исправления ошибок и снова анализа. Наиболее часто случающиеся проблемы, это отсутствие в экипаже сотрудника нужной специальности, неприятности в пути (технические неполадки, погодные условия), внешние помехи (толпа зевак, к примеру), необходимость принимать решение в ограниченное время и так далее.

Одним из главных рисков является, естественно, человеческий фактор. Там забыл, здесь недосмотрел, тут понадеялся на авось, а в результате все это может стоить пациенту жизни и здоровья. Сергей Суворов напомнил собравшимся о моделях поведения Расмуссена, который выделил три основных типа - поведение навыков, правил и знаний. В первом случае речь идет об автоматических реакциях на события, во втором - о следовании инструкциям. Проблема с последними в том, что составить их на все случаи жизни невозможно.

- Есть даже такое понятие, как фельдшеризм, когда медработники действуют исключительно по выданным им инструкциям. Рано или поздно они сталкиваются с тем, что инструкция не срабатывает, потому что жизнь намного сложнее, и тогда они впадают в ступор и не знают, что делать, - пояснил спикер.

Наконец, третья модель - поведение знаний, когда специалист способен применять весь свой опыт и свод формальных правил, чтобы решить поставленную задачу максимально квалифицированно. Понятно, что именно к этому и надо стремиться, чтобы минимизировать риски.

Одним из простейших механизмов для этого является введение чек-листов для экипажей санавиации, да и обычной "скорой помощи", по которым перед каждой сменой проверялось бы наличие и исправность всего оборудования, медикаментов.

- В санитарной авиации это особенно важно, ведь если вы уже взлетели, запасную батарейку взять просто негде, - привел пример Сергей Суворов.

В промышленности уже не первый год применяется метод анализа причин инцидентов (Incident Cause Analysis Method, ICAM), и есть статистика, согласно которой на каждые 600 мелких ошибок происходит одна крупная авария, венчающая эту пирамиду из халатности и недосмотров. Тот же принцип применим и в медицине. Если команда спасателей, к примеру, случайно уронила носилки с пациентом, эта неприятность, скорее всего, не будет фатальной. Некоторые медики начинают относиться к подобным случаям как к неизбежной рутине, но в результате рано или поздно какой-то пациент может получить смертельную травму, поэтому такое отношение надо искоренять.

Но главная проблема - это отношение к ошибкам как рядовых сотрудников, так и руководства медучреждений. Первые боятся гнева начальства, вторые не хотят портить статистику, поэтому многие случаи просто замалчиваются, а это в корне неверно: любой, даже самый мелкий инцидент, считает эксперт, надо обсуждать, чтобы избежать его повторения в дальнейшем.

Фото: Валерия Коршунова/РГ

Подобного подхода придерживаются и в швейцарской авиаспасательной компании Rega, отметил ее директор по развитию Штефан Беккер. Он привел пример, когда их вертолет совершил жесткую посадку, доставляя пациента к месту лечения. За штурвалом сидел опытный пилот, однако именно эта модель воздушного судна ему была знакома плохо, и налета на ней почти не было. Неверно оценив возможности машины в условиях хвостового ветра, он принял ряд неверных решений, из-за чего вертолет буквально рухнул с высоты 10 метров. К счастью, для пациента все обошлось, а вот машина к дальнейшей эксплуатации оказалась непригодна, потери компании составили около 10 миллионов швейцарских франков.

Тем не менее, пилота не стали "казнить" и спускать на него всех собак, а постарались сделать его партнером при проведении расследования причин аварии. В результате конструктивного подхода картину произошедшего удалось восстановить в мельчайших деталях, а на основании полученных данных принять ряд мер по недопущению подобных случаев.

- У нас в компании действует электронная система, доступная в том числе через мобильное приложение, с помощью которой любой сотрудник может сообщить о любом имевшем место инциденте, в том числе анонимно. Эта информация постоянно проверяется, анализируется, а цель всей этой работы - не наказать виновных, а улучшить работу компании, избежать ошибок в будущем, - заключил Штефан Беккер.

Кстати

На HeliRussia 2018 санитарная авиация представлена несколькими отечественными моделями. В частности, это вертолет "Ансат" производства Казанского вертолетного завода. Как уже писала "РГ", в первый день работы выставки глава Росавиации Александр Нерадько вручил генеральному директору холдинга "Вертолеты России" Андрею Богинскому одобрение главного изменения на расширение температурного диапазона эксплуатации вертолета до +50 градусов по Цельсию.

"Ансат" может развивать максимальную скорость до 275 километров в час и совершать перелет на расстояния свыше 500 километров. В мае 2015 года сертификацию прошла модификация машины с медицинским модулем, которая соответствует всем международным стандартам санитарной авиации и позволяет сохранить жизнь пострадавших на время их транспортировки.