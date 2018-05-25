На HeliRussia рассказали, как изменился мировой рынок вооружения

Старая техника уже не будет востребована на мировом рынке вооружений, а в борьбе за покупателя все большую роль будут играть маркетинг и способность учесть индивидуальные особенности страны-партнера. К такому выводу пришли эксперты в ходе панельной дискуссии "Жизненный цикл военно-технического сотрудничества", состоявшейся на 11-й Международной выставке вертолетной индустрии HeliRussia 2018.

По словам научного сотрудника Центра анализа стратегий и технологий Никиты Ломова, конкуренция на мировом рынке оружия усиливается. Россия при этом является одним из лидеров военного вертолетостроения, и очень важно понимать, куда именно следует развиваться, какие технологии будут востребованы и как нужно вести маркетинговую деятельность.

- Очень важно наладить послепродажное обслуживание, - считает эксперт. - Этим "Вертолеты России" сейчас как раз очень активно занимаются. Кроме того, необходимо выходить на совместные проекты по разработке и производству военной техники с нашими партнерами. Например, есть проект разработки совместно с Китаем тяжелого транспортного вертолета. Или К-226Т изготовлялся сначала у нас, потом будет производиться в Индии. Совместные проекты сейчас в приоритете.

Главный вопрос - способна ли сегодня Россия производить военную технику на современном технологическом уровне? Это зависит от того, как быстро такие перспективные платформы пойдут в наши войска. Если удастся сделать это оперативно, затем откроется широкий экспортный потенциал.

Этим путем, когда за "ведущими" в области оборонной промышленности странами, такими как Россия, идут "ведомые", следуют многие. Тот же Китай сотрудничает с Францией, Турция - с Германией.

Правда, как заметили участники панельной дискуссии, у экспорта передового вооружения есть и обратная сторона. Так, китайские специалисты практически целиком скопировали, а в чем-то даже улучшили поставленный им ранее наш ракетный комплекс, не справились только с двигателем. Это вызывает опасения. Но, как считает Никита Ломов, в 90-е годы прошлого века, когда заказов от Минобороны РФ предприятиям ОПК вообще не было, и им надо было выживать любой ценой, по сути Индия и Китай спасли нашу военную промышленность. Без индийского заказа на танки Т-90С неизвестно, что было бы с "Уралвагонзаводом". И если Россия займется политикой самоограничения, на рынок зайдут другие. Здесь всегда нужно взвешивать все "за" и "против".

Поставлять устаревшую технику даже в небогатые страны бессмысленно, что показали войны на Ближнем Востоке, когда страны с большим количеством вооружения проигрывали соперникам, обладавшим более современным вооружением. По словам одного из участников панельной дискуссии, это говорит о том, что устаревшие образцы сейчас покупать не будут. Нужны современные автономные системы, эффективные на поле боя.

Большая дискуссия развернулась и вокруг того, какие рынки вооружения сегодня наиболее перспективны. Назывались, в частности, страны Африки и Латинской Америки. Но, по мнению экспертов, нужно оценивать ситуацию, как бы это ни цинично звучало, с точки зрения возможных боевых действий: "Ни там, ни там некому и не с кем воевать по большому счету". Хотя и там и там есть страны, где есть "нефтяные" деньги и, соответственно, потенциальные покупатели.

Вместе с тем товар нужно еще уметь продать. По словам представителя "ЭГО Транслейтинг СБ" Оксаны Хайрулиной, даже при представлении техники, предназначающейся на продажу в рамках военно-технического сотрудничества, нужно учитывать массу нюансов. Начиная с языка и обычаев страны и заканчивая переводом технической документации. Большое значение имеют лексика и терминология заказчиков. Важно и то, как ведут себя продавцы на территории страны. Положительный эффект дает обучение специалистов покупателя, которые в дальнейшем будут обслуживать технику именно на территории РФ. Тем более что предприемка и приемка изделий зачастую растягиваются на долгие годы.

Насколько велик интерес к российской авиационной технике, хорошо показывает количество иностранных гостей на HeliRussia 2018. Переходя от стенда к стенду, они живо интересуются новейшими разработками, представленными крупнейшими производителями России. То есть перспективы совместных разработок и закупок техники в рамках военно-технического сотрудничества несомненны.