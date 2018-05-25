На ПМЭФ "Нижнекамскнефтехим" подписал крупное кредитное соглашение

Кредитором выступит консорциум из пяти банков, представляющих, главным образом, Федеративную Республику Германию и организованный Дойче Банк АГ (Deutsche Bank AG). Помимо Дойче Банка кредиторами выступили банк ЮниКредит АГ (UniCredit Bank AG), Байрише Ландесбанк (Bayerische Landesbank), Ландесбанк Баден-Вюртемберг (Landesbank Baden-Wurttemberg), Германский центральный кооперативный банк (DZ BANK AG).
Соглашение подписано генеральным директором ПАО "Нижнекамскнефтехим" Азатом Бикмурзиным и главным исполнительным директором Дойче Банка в регионах Европы, Ближнего Востока и Африки Ашоком Арамом (Ashok Aram, CEO EMEA) в присутствии Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова и генерального директора ОАО "ТАИФ" Альберта Шигабутдинова.
Средства кредитной линии будут направлены на финансирование контракта с Линде АГ в рамках реализуемого ПАО "Нижнекамскнефтехим" проекта по строительству нового олефинового комплекса мощностью 600 тысяч тонн этилена в год (ЭП-600).
ТАИФ представляет собой одну из крупнейших промышленно-инвестиционных компаний в России, обладающую значительными активами и имеющую мощный производственный потенциал, гибкую форму управления и высокий уровень менеджмента. Группа компаний ТАИФ, объединяющая 47 дочерних и зависимых компаний, осуществляет свою деятельность во многих направлениях, пять из которых являются основными: это - нефтегазопереработка и нефтехимия, энергетика, строительная индустрия, инвестиционная сфера и сфера услуг. Все предприятия группы тесно связаны между собой финансово, технически, технологически и в управлении. ОАО "ТАИФ" является крупнейшим холдингом среди предприятий нефтехимической отрасли России по объемам производства.
ПАО "Нижнекамскнефтехим" - одна из крупнейших нефтехимических компаний в Восточной Европе, занимает ведущие позиции среди отечественных производителей синтетических каучуков, пластиков и этилена. Входит в группу компаний "ТАИФ". Компания основана в 1967 году, основные производственные мощности расположены в городе Нижнекамске республики Татарстан.
В ассортименте выпускаемой продукции более 120 видов. Продукция акционерного общества экспортируется в 50 стран Европы, Америки и Юго-Восточной Азии. Доля экспорта в общем объеме продукции составляет около 50 процентов.
Дойче Банк (Deutsche Bank AG) - лидер банковской отрасли Германии, занимающий прочные позиции в Европе и имеющий существенное присутствие в Северной и Южной Америке и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Дойче Банк осуществляет финансирование торговых операций, оказывает инвестиционно-банковские услуги, коммерческие банковские услуги, осуществляет банковское обслуживание физических лиц и предлагает продукты и услуги по управлению активами и крупным частным капиталом. В число клиентов банка входят корпорации, органы государственной власти, институциональные инвесторы, предприятия малого и среднего бизнеса и физические лица.
Компания Ойлер Гермес (Euler Hermes) - мировой лидер в области страхования и управления дебиторской задолженностью, а также признанный эксперт в сфере кредитного страхования. История Euler Hermes насчитывает более 100 лет, в течение которых компания пережила вместе с мировой экономикой ряд подъемов и спадов, накопив значительную экспертизу в области анализа финансово-экономических рисков в международном масштабе. Офисы компании расположены в более чем 50 странах.