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25.05.2018 13:32
Проект: В регионах

На ПМЭФ "Нижнекамскнефтехим" подписал крупное кредитное соглашение

25 мая 2018 года, в рамках Петербургского международного экономического форума, ПАО "Нижнекамскнефтехим" подписало долгосрочное кредитное соглашение под покрытие страховым полисом Ойлер Гермес (Euler Hermes) на сумму около 807 миллионов евро на срок до конца 2032 года.

Кредитором выступит консорциум из пяти банков, представляющих, главным образом, Федеративную Республику Германию и организованный Дойче Банк АГ (Deutsche Bank AG). Помимо Дойче Банка кредиторами выступили банк ЮниКредит АГ (UniCredit Bank AG), Байрише Ландесбанк (Bayerische Landesbank), Ландесбанк Баден-Вюртемберг (Landesbank Baden-Wurttemberg), Германский центральный кооперативный банк (DZ BANK AG).

Соглашение подписано генеральным директором ПАО "Нижнекамскнефтехим" Азатом Бикмурзиным и главным исполнительным директором Дойче Банка в регионах Европы, Ближнего Востока и Африки Ашоком Арамом (Ashok Aram, CEO EMEA) в присутствии Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова и генерального директора ОАО "ТАИФ" Альберта Шигабутдинова.

Средства кредитной линии будут направлены на финансирование контракта с Линде АГ в рамках реализуемого ПАО "Нижнекамскнефтехим" проекта по строительству нового олефинового комплекса мощностью 600 тысяч тонн этилена в год (ЭП-600).

Справка

ТАИФ представляет собой одну из крупнейших промышленно-инвестиционных компаний в России, обладающую значительными активами и имеющую мощный производственный потенциал, гибкую форму управления и высокий уровень менеджмента. Группа компаний ТАИФ, объединяющая 47 дочерних и зависимых компаний, осуществляет свою деятельность во многих направлениях, пять из которых являются основными: это - нефтегазопереработка и нефтехимия, энергетика, строительная индустрия, инвестиционная сфера и сфера услуг. Все предприятия группы тесно связаны между собой финансово, технически, технологически и в управлении. ОАО "ТАИФ" является крупнейшим холдингом среди предприятий нефтехимической отрасли России по объемам производства.

ПАО "Нижнекамскнефтехим" - одна из крупнейших нефтехимических компаний в Восточной Европе, занимает ведущие позиции среди отечественных производителей синтетических каучуков, пластиков и этилена. Входит в группу компаний "ТАИФ". Компания основана в 1967 году, основные производственные мощности расположены в городе Нижнекамске республики Татарстан.

В ассортименте выпускаемой продукции более 120 видов. Продукция акционерного общества экспортируется в 50 стран Европы, Америки и Юго-Восточной Азии. Доля экспорта в общем объеме продукции составляет около 50 процентов.

Дойче Банк (Deutsche Bank AG) - лидер банковской отрасли Германии, занимающий прочные позиции в Европе и имеющий существенное присутствие в Северной и Южной Америке и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Дойче Банк осуществляет финансирование торговых операций, оказывает инвестиционно-банковские услуги, коммерческие банковские услуги, осуществляет банковское обслуживание физических лиц и предлагает продукты и услуги по управлению активами и крупным частным капиталом. В число клиентов банка входят корпорации, органы государственной власти, институциональные инвесторы, предприятия малого и среднего бизнеса и физические лица.

Компания Ойлер Гермес (Euler Hermes) - мировой лидер в области страхования и управления дебиторской задолженностью, а также признанный эксперт в сфере кредитного страхования. История Euler Hermes насчитывает более 100 лет, в течение которых компания пережила вместе с мировой экономикой ряд подъемов и спадов, накопив значительную экспертизу в области анализа финансово-экономических рисков в международном масштабе. Офисы компании расположены в более чем 50 странах.

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