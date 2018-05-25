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25.05.2018 20:01
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В исправительной колонии Татарстана вспыхнул крупный пожар

Текст: Алена Ларина

В Альметьевске в Татарстане на территории исправительной колонии произошел сильный пожар. Об этом сообщили в региональном центре МЧС России.

На Кубани при пожаре в жилом доме погибли два человека

По данным ведомства, пламя вспыхнуло в столярном цехе учреждения. Охваченная огнем площадь составила более тысячи квадратных метров. На данный момент пожарным расчетам удалось локализовать источник возгорания.

Опасности дальнейшего распространения пожара нет. Известно, что помещения, где находятся осужденные, не пострадали.

Причины возгорания устанавливаются.

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