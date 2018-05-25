В Удмуртии зарегистрировано массовое заболевания гепатитом А

Прокуратура Завьяловского района Удмуртии с привлечением специалистов регионального Управления Роспотребнадзора начала проверку по факту массового заболевания жителей деревни Сизево. Об этом сообщается на официальном сайте республиканского надзорного органа.

По предварительным данным на 24 мая 2018 года в Республиканскую клиническую инфекционную больницу госпитализированы 12 жителей деревни по подозрению на заболевание гепатитом А.

В ходе медицинского освидетельствования данный диагноз подтвердился у семи человек. В настоящее время врачами-инфекционистами проводится обследование остальных жителей деревни с целью выявления иных пострадавших.

В деревне проведены работы по обеззараживанию воды в централизованном водопроводе.

Проведение проверки поставлено прокуратурой республики на контроль.