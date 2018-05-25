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25.05.2018 16:37
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Ульяновске пройдет форум "Японская весна на Волге"

Текст: Анастасия Дмитриева (Ульяновск)
С 27 мая по 3 июня в Ульяновске будет проходить второй международный форум "Японская весна на Волге". Его программа включает как деловую, так и обширную культурную программу.

В мероприятиях форума примут участие губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, государственный министр Японии Масадзи Мацуяма и представители японской префектуры Фукуока.

- Сразу после церемонии открытия перекрестного года Японии и России, которая состоится 26 мая в Москве с участием глав двух государств, Ульяновская область примет эстафету мероприятий у столицы нашей страны, - отметил глава региона Сергей Морозов. - Второй международный форум "Японская весна на Волге" будет насыщен деловыми и культурными событиями с участием политиков, экспертов, ученых, представителей деловых кругов Японии.

Фото: Пресс-служба губернатора Ульяновской области
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Одним из главных событий деловой программы форума станет пленарное заседание "Межкультурный диалог - драйвер глобального развития", которое пройдёт 28 мая в гостинице "Hilton Garden Inn". Важным событием форума станет церемония закладки первого в Ульяновске японского сада на берегу Свияги.

Культурная программа форума будет представлена фестивалем национальной культуры "Дни Японии в Ульяновске", организованного совместными усилиями правительства Ульяновской области, посольства Японии в России, фонда "Ульяновск - культурная столица".

- Познакомиться с культурой страны восходящего Солнца жители и гости Ульяновска смогут в ходе образовательных, спортивных, культурных мероприятий, рассчитанных на разные категории граждан: от школьников и начинающих спортсменов до автолюбителей и ценителей театрального искусства, кино, -  рассказала директор фонда "Ульяновск - культурная столица" Татьяна Ившина.

27 мая на базе ульяновской областной научной библиотеки откроется Центр японской культуры. В этот день здесь запланирована насыщенная программа: от мастер-класса по икэнобо (одна из разновидностей искусства икебаны) до творческой встречи с переводчиком книг японских авторов Дмитрием Ковалениным.

Кинопрограмма "Дней Японии в Ульяновске" включает в себя фестиваль современного японского кино "Эйгакаи" и фестиваль японской ретроспективы "Великие японские режиссёры 1950-80-х гг.". Вход на кинопоказы свободный.

Среди событий фестиваля также значатся выставка "Искусство эпохи Мейдзи и русское искусство начала XX века", выставка "Японская гравюра школы укиё-э и русская графика начала XX века", два концерта японской группы ILU GRACE, а также спектакли японского театра теней.

Спортивный блок фестиваля включает городскую зарядку с участием спортсменов Федерации японских единоборств и открытых дверей ульяновских федераций японских боевых искусств: айкидо, киокусинкай, кудо, джиу-джицу. Кроме того, в Ульяновске пройдут соревнования по дзюдо среди спортсменов 12-13 лет. Участниками состязаний станут 250 спортсменов из нескольких регионов России.
 

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