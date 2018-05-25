Видео: В пензенской школе "мертвый" голубь испортил последний звонок

Торжественная церемония по случаю "Последнего звонка" в одной из школ Пензы завершилась не по сценарию. Во время запуска белых голубей под трогательные звуки вальса одна из птиц замертво упала на асфальт. Окружающие подумали, что она умерла, не дождавшись, когда ее отпустят на волю.

Видео с торжественной линейки, которое появилось в социальных сетях, пользователи назвали "Последний звонок для голубя". На кадрах действительно видно, как птица падает камнем о землю.

"Голубь скорее всего от сердечного приступа умер, у птиц слабое сердце, от страха часто погибают", - оставляли комментарии неравнодушные пользователи.

Однако выяснилось, что трогательный ролик оборвали раньше, чем инцидент был исчерпан. Голубь ожил и даже пустился бежать, не желая быть пойманным. Об этом свидетельствует видео, снятое с другого ракурса.

Как сообщили в школе, в итоге на праздничной линейке никто не пострадал - ни дети, ни птицы.

Орнитологи кафедры зоологии и экологии Пензенского государственного педагогического университета пояснили, что голубь мог просто уснуть, пригревшись в руках. Однако, не исключено, что птица могла оказаться больной. Для торжества обычно приглашают частные голубятни, деятельность которых не лицензируется, а состояние птиц перед контактом с людьми никто не проверяет. Наименьший вред, который в этой ситуации можно ожидать, - испорченный праздник, хуже, если птицы окажутся разносчиками опасных для человека заболеваний.