Инфраструктуру Новосибирска модернизируют с помощью механизма ГЧП

Новосибирская область и "Газпромбанк" заключили соглашение о сотрудничестве на Петербургском международном экономическом форуме-2018. Документ подписали врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников и председатель правления "Газпромбанка" Андрей Акимов.

Регион и банк намерены совместно реализовывать инвестиционные проекты с использованием механизмов государственно-частного партнерства. Это, в частности, строительство четвертого моста через реку Обь в Новосибирске, модернизация трамвайно-троллейбусной сети города, строительство семи поликлиник.

Также подписанный документ предполагает участие "Газпромбанка" в организации облигационных займов Новосибирской области и банковское сопровождение государственных контрактов региона.