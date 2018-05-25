Кузбасс будет развивать транспортную инфраструктуру и туризм

Полтора десятка соглашений уже заключила на Петербургском международном экономическом форуме-2018 Кемеровская область. О первых итогах работы и основных приоритетах региональной политики рассказал временно исполняющий обязанности губернатора Кузбасса Сергей Цивилев.

- Одно из соглашений подписано с нашим стратегическим партнером - РЖД: крупный угольный холдинг построит еще один угольный терминал в Приморском крае. Это для нас дополнительный выход на азиатско-тихоокеанский рынок, премиальный рынок, который сегодня очень быстро развивается. И, конечно, мы очень заинтересованы, чтобы наша продукция шла в этом направлении.

По словам Сергея Цивилева, на недавнем совещании с участием гендиректора РЖД Олега Белозерова в Новокузнецке обсуждалась единая программа развития железных дорог. Главным образом речь шла об обеспечении пропускной способности в направлении Азиатско-Тихоокеанского региона. А также сейчас готовится соглашение о развитии пассажирских перевозок.

- Скорее всего, одним из первых этапов его реализации будет развитие туристического кластера, центром которого станет горнолыжный комплекс в Шерегеше, - уточнил Цивилев. - Мы просчитывали два сценария для обеспечения хорошей транспортной доступности курорта: строительство международного аэропорта в Таштагольском районе или развитие международного аэропорта в Новокузнецке со строительством пассажирской железнодорожной ветки прямо от него до Шерегеша. И сегодня побеждает именно этот вариант. А сроки его реализации будут определены в Стратегии социально-экономического развития Кемеровской области, которую мы подготовим к 9 июля. Но железную дорогу до Шерегеша будем развивать и в других направлениях: из Кемерова, Томска, Новосибирска, чтобы жители соседних регионов могли быстро и комфортно доехать до Горной Шории. Потенциал там очень высокий - до трех миллионов туристов в год. Но для его реализации необходима инфраструктура. Не только доступные и конкурентоспособные виды транспорта, но и обеспечение водой.

Врио губернатора добавил, что сейчас в регионе разрабатывается программа туристического кластера, включающего и другие интересные территории. А лидером, несомненно, является Шерегеш.

Ответил Сергей Цивилев и на один из самых актуальных вопросов - о перспективах развития угледобычи. Сегодня звучат предложения увеличить санитарно-защитные зоны угольных разрезов до трех-пяти километров, а также внедрить на территории добывающих регионов страны спутниковый геоэкологический мониторинг для открытых горных работ. А что сегодня предпринимает руководство Кузбасса для улучшения экологической ситуации?

- Действительно, проблема существует. Мы стали уходить от подземного способа добычи и уменьшили человеческие потери в шахтах. Но получили очень серьезное негативное влияние на экологию. Особенно когда разрезы начали приближаться к населенным пунктам. В будущем необходимо найти некий разумный баланс между открытыми горными работами и подземной добычей. Но в любом случае, человек и комфортная среда для проживания - это у нас номер один. Вопрос по санитарно-защитной зоне должен решаться в каждом конкретном месте индивидуально, вместе с жителями. Граница должна составлять, несомненно, тысячу метров. А если по каким-то причинам это соблюсти невозможно, значит нужно создавать другие комфортные места для проживания и переселять туда людей. Кроме того, мы обсуждаем с Роснедрами предложение о том, что должно быть два ключа при выдаче лицензий. Один ключ - требование Роснедр, а второй - субъекта Федерации. Он закладывает в лицензию свои предложения по социально-экономическому развитию региона с учетом экологии и проживающих в регионе людей, - подчеркнул Сергей Цивилев.