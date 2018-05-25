При пожаре на одной из дач в Томской области погибли супруги и их внук

В Следственном управлении СКР по Томской области возбудили уголовное дело по статье УК о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам - поводом стала гибель трех человек на пожаре.

Как сообщили "РГ" в ведомстве, личности погибших еще устанавливаются. По предварительной информации, на даче отдыхала супружеская пара и их внук. Трагедия произошла в садовом обществе "Подшипник", расположенного неподалеку от поселка Светлый Томской области.

Следователи осмотрели место происшествия, опросили вероятных очевидцев. Назначены судебные медицинские и пожаротехническая экспертизы.

По информации регионального управления МЧС, пожар был ликвидирован в 00:43 по местному времени, всего через двадцать минут после того, как на пульт поступило сообщение о возгорании. В тушении принимали участие одиннадцать человек личного состава с использованием четырех единиц техники.