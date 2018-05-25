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25.05.2018 03:05
Проект: В регионах

"Ростелеком" внедрил "Безопасный город" в Сибири

Горно-Алтайск стал первым в Сибири городом, где обеспечена комплексная защита населения и инфраструктуры от природных, техногенных и криминогенных рисков. "Ростелеком" по поручению Правительства Республики Алтай и администрацией Горно-Алтайска, запустил аппаратно-программный комплекс (АПК) "Безопасный город" в столице региона в промышленную эксплуатацию.
Фото: МРФ "Сибирь" ПАО "Ростелеком" Фото: МРФ "Сибирь" ПАО "Ростелеком"
Фото: МРФ "Сибирь" ПАО "Ростелеком"

АПК "Безопасный город" объединил дежурно-диспетчерские, экстренно-оперативные службы и предприятия муниципального хозяйства Горно-Алтайска в единое информационное поле. Комплекс оперативно отрабатывает обращения граждан, анализирует системы мониторинга, обеспечивает прогноз, предупреждение и контроль за устранением последствий кризисных ситуаций и происшествий.

На территории города действуют пост мониторинга уровня воды и метеообстановки, сейсмопост, 15 камер интеллектуального видеонаблюдения, две камеры лесопожарного мониторинга. "Ростелеком" установил для информирования горожан пункт уличного оповещения. Светодиодный экран на проспекте Коммунистическом у парка Победы работает круглосуточно. Голосовым оповещением оборудованы 120 домофонов в 31 многоквартирном доме, где живут почти 10 тысяч человек.

Глава администрации Горно-Алтайска Ольга Сафронова отметила: "Сегодня в городе живет 64 тысячи человек, и население постоянно растет. Для нашей территории характерны резкое ухудшение погоды, землетрясения, лесные пожары, подъем уровня воды в реках. В этих условиях горожане требуют от власти более оперативного реагирования. Мы с "Ростелекомом" приложили для создания такой модели управления большие усилия. Уникальность программного продукта в том, что он моделирует и прогнозирует развитие чрезвычайной ситуации, предлагает сценарии реагирования, при которых риски минимальны".

В АПК "Безопасный город" интегрированы и действующие в городе информационные системы, которые контролируют работу отопления, уличного освещения. Комплекс сопряжен с наружным видеонаблюдением, мониторингом транспортных средств и системой "112". В дежурно-диспетчерских и экстренно-оперативных службах Горно-Алтайска организовано двенадцать автоматизированных рабочих мест.

"Горно-Алтайск получил серьезный ресурс для предупреждения чрезвычайных ситуаций, которые могут затронуть регион: землетрясения, пожары, аварии на объектах коммунального хозяйства. Если процесс станет необратимым, благодаря "Безопасному городу" мы успеем оповестить жителей и экстренные службы, чтобы избежать гибели людей и ликвидировать последствия", - комментирует начальник ГУ МЧС по Республике Алтай Андрей Бурлаков.

Центр оперативного реагирования АПК "Безопасный город" находится в Единой дежурно-диспетчерской службе города (ЕДДС). Каждый житель Горно-Алтайска может передать информацию о происшествии на телефонный номер операторов ЕДДС 38822 5-12-16 или через интернет-портал www.safecity04.ru. Решение по конкретному обращению, а также оперативную обстановку в городе можно отслеживать в личном кабинете после регистрации на портале.

"Ростелеком" заключил муниципальный контракт с администрацией Горно-Алтайска в декабре 2016 года. "Процесс внедрения комплекса требовал серьезного внимания, оперативности решений и согласованности действий с местными органами власти, подрядными организациями, силовыми ведомствами. В итоге мы передали администрации города комплексную многоуровневую систему повышения общественной безопасности. Решение можно использовать и в других районах Республики Алтай для создания единой системы защиты населения в регионе", - прокомментировал проект директор продуктового офиса "Умный город" Дмитрий Гуртов.

 

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой Новосибирского филиала ПАО "Ростелеком"

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