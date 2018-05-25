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25.05.2018 12:20
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Ученые создали систему распознавания частиц для сибирского коллайдера

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)
В Новосибирском институте ядерной физики (ИЯФ) им. Будкера СО РАН разработали проект уникальной системы распознавания элементарных частиц, которая будет использована на коллайдере Супер С-Тау фабрика. Планируется, что установка вместе с инженерной инфраструктурой обойдется в 40 миллиардов рублей.
Уникальный аэрогель поможет идентифицировать частицы. Фото: Пресс-служба ИЯФ СО РАН Уникальный аэрогель поможет идентифицировать частицы. Фото: Пресс-служба ИЯФ СО РАН
Уникальный аэрогель поможет идентифицировать частицы. Фото: Пресс-служба ИЯФ СО РАН

Как рассказали "РГ" в ИЯФ, ускоритель будет расположен на территории института, только под землей, на десятиметровой глубине. Его периметр составит 800 метров. Этот коллайдер вошел в число шести проектов мега-сайнс, которые будут реализованы на территории России. На строительство масштабного ускорителя, по расчетам, уйдет шесть лет, однако еще в течение как минимум десяти он сохранит уникальность, мировой приоритет в определенной области исследований.

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Главная цель новосибирского коллайдера - исследования в области энергии на уровне столкновения пучков электронов и позитронов, при котором рождаются с-кварки и тау-лептоны. Один из основных параметров, который может описать эффективность такой установки, - светимость, то есть число рождений частиц, происходящих в единицу времени. При тех величинах, которые будут доступны на ускорителе ИЯФ, в нем будет происходить до 300 тысяч событий в секунду.

Чтобы зарегистрировать их, потребуется невероятно сложный детектор, который позволит измерять энергию, направление движения рождающихся частиц, определять их тип. В институте сочли перспективным метод идентификации, при котором заряженная частица будет проходить через особый аэрогель и производить вспышку излучения, образовывая фотоны. Зная координаты последних, ученые смогут установить скорость частицы и определить ее тип.

Фото: depositphotos.com
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- Система идентификации для Супер С-тау фабрики должна быть на порядок больше по площади, чем японский и немецкий детекторы, а по степени фокусировки черенковского света лучше в два раза, чтобы обеспечить требуемое в эксперименте разделение частиц. Возможности данного метода были продемонстрированы на прототипе, испытанном на тестовом пучке в ЦЕРН, - отметил кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник ИЯФ СО РАН Александр Барняков.

Четырехслойный аэрогель, который будет использован в системе идентификации частиц, также уникален и обладает рекордно низкой плотностью. Его умеют производить только в Институте катализа им. Борескова СО РАН. Такой аэрогель состоит из мельчайших частиц диоксида кремния, которые соединены в хаотические цепочки. Однако основная его составляющая - до 99,8 процента - это воздух. Кубический сантиметр аэрогеля на основе кремния может весить от 0,3 миллиграмма и способен выдержать нагрузку, в четыре тысячи раз превышающую его собственный вес.

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