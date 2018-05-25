В Ингушетии нашли убийц супружеской пары

Сотрудники регионального следственного управления СК РФ установили подозреваемых в жестокой расправе над супругами из селения Экажево. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Супружеская пара пропала 16 мая. Утром, по словам очевидцев, супруги выехали из дома на личном автомобиле. Больше их живыми не видели.

На следующий день тело 49-летнего мужчины нашли в районе новостроек в Назрани. Через три дня на окраине села Майское в Пригородном районе Северной Осетии было обнаружено тело его жены. Обе жертвы были застрелены.

В результате совместных следственных действий сотрудников СК и республиканского МВД был установлен круг подозреваемых. Арестована 26-летняя жительница республики. Другому подозреваемому - 41-летнему мужчине - удалось скрыться от правоохранительных органов. Он объявлен в федеральный розыск.

Расследование уголовного дела находится на контроле руководителя регионального следственного управления.