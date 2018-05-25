В районе Северной Осетии град уничтожил почти все посевы

В Правобережном районе Северной Осетии град с ливнями уничтожили посевы на площади 1100 га. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на республиканское Министерство сельского хозяйства.

По данным агентства, совокупная площадь засеянных полей достигает 1400 га. Таким образом, потеря культур на площади в 1100 га позволяет говорить об уничтожении практически всех сельхозугодий района.

- Ударам стихии подверглись посевы кукурузы на зерно, сумма предварительного ущерба, нанесенного посевам, составила 36 млн рублей, - сообщил собеседник агентства.

Сейчас на территории села Цалык зафиксировано 47 подтопленных ливнем домов. Введен режим чрезвычайной ситуации. Как отмечают синоптики, в ближайшее время на территории республики также ожидаются ливни с градом.