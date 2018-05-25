В Ставрополе парень сделал предложение девушке на последнем звонке

Предложением руки и сердца закончилась торжественная линейка в одной из школ в Ставрополе.

На появившемся в интернете видео парень во время последнего звонка в школе №26 краевой столицы подбежал к одной из выпускницы с букетом роз. Встав на колено, он вручил избраннице цветы и сделал предложение. Девушка, не ожидавшая такого поступка, тем не менее сразу же согласилась.

Под крики и аплодисменты собравшихся жених заключил в объятья девушку. А после поспешно отбежал в сторону, чтобы не прерывать торжественную линейку, оставив на время невесту с букетом цветов.