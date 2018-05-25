Задержанные в КЧР экстремисты действовали в двух районах республики

Задержанная в Карачаево-Черкесии ячейка международной террористической организации действовала в двух районах республики. Об этом сообщили в региональном управлении ФСБ России.

Всего в ходе спецоперации силовикам удалось арестовать 11 человек. Как выяснили сотрудники правоохранительных структур, они занимались распространением экстремистской идеологии на территории Адыге-Хабльского и Хабезского районов республики.

Главной целью приверженцев религиозного экстремизма было создание на Северном Кавказе государства с шариатской формой правления.

Напомним, по месту жительства задержанных было изъято огнестрельное оружие, боеприпасы, камуфляж, флэш-накопители, СD-диски с видеороликами и литература экстремистского содержания. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.