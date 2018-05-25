Беларусь и Татарстан будут наращивать сотрудничество в станкостроении

Беларусь готова наращивать сотрудничество с Татарстаном в станкостроительной и машиностроительной сферах. Об этом заявил Посол РБ в России Игорь Петришенко на встрече с Председателем правления Ассоциации "Машиностроительный кластер Республики Татарстан" Сергеем Майоровым на ПМЭФ в Санкт-Петербурге.

В ходе встречи обсуждалось создание единого сервисно-сбытового центра Беларуси и Татарстана - одного из этапов проекта совместного промышленного кластера на территории ОЭЗ "Алабуга". Кроме того, был затронут вопрос о продлении льготного режима работы ООО "ТПК МТЗ-Татарстан", которое с октября прошлого года участвует в реализации государственной программы региона "Развитие рынка газомоторного топлива".

Стороны также обсудили реализацию проекта по созданию пассажирского автобуса "Лотос" Минским автомобильным заводом совместно с ООО "РариТЭК-Автогрупп" в Набережных Челнах. Транспортное средство будет работать на газомоторном топливе и в ближайшее время поступит на предприятия региона.

Игорь Петришенко отдельно отметил готовность предприятий станкостроительной индустрии РБ к реализации проектов по техническому переоснащению машиностроительных предприятий Татарстана. Сергей Майоров, со своей стороны, выразил заинтересованность в создании в Беларуси совместного предприятия по переработке отслуживших автомобильных шин.