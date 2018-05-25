Глава АКРА дала прогноз по суверенным рейтингам России

Суверенные рейтинги России от агентств "большой тройки" в ближайшие годы будут находиться в "околоинвестиционной" зоне, считает гендиректор Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Екатерина Трофимова.

Сейчас суверенный рейтинг от Standard & Poor’s и Fitch находится на нижней ступени инвестиционного уровня, Moody's не признает российские обязательства инвестиционными. "Пока будет сохраняться санкционный режим и не будут четко определены внутренние источники роста ВВП, не стоит ожидать, что суверенные рейтинги России смогут сделать качественный рывок", - сказала Трофимова в интервью "Российской газете" в ходе Петербургского международного экономического форума.

Рейтинговые агентства оценивают не только бюджетную дисциплину, но и устойчивость экономического роста. "К сожалению, по консенсус-прогнозу, который разделяет и АКРА, в ближайшие 4-5 лет рост экономики России вряд ли превысит 1,5-2 процента", - сказала Трофимова. Вместе с тем она считает, что из-за возможного расширения санкций не стоит ожидать и снижения суверенных рейтингов, поскольку санкционный режим стал более понятным, экономика к нему адаптировалась. Она отметила, что попадание компаний под санкции не всегда означает ухудшение их кредитоспособности, напротив, из-за господдержки она может только укрепляться. Екатерина Трофимова также рассказала о планах по созданию рейтингового агентства БРИКС. Оно может быть оформлено лидерами пяти стран уже в этом году.

АКРА выступает основным переговорщиком от России по этому вопросу, сейчас обсуждение выходит на финальную стадию, хотя между участниками БРИКС (Россия, Китай, Индия, Бразилия, ЮАР) сохраняются разногласия по модели агентства. Скорее всего, это будет наднациональный институт, который потребует заключения международных соглашений, сказала Трофимова. "Это амбициозный проект, поскольку в рейтинговой отрасли проектов создания наднациональной организации не было", - подчеркнула она.

"Россия выступает за то, чтобы первым шагом к созданию агентства БРИКС было объединение существующих национальных агентств в сеть, и, возможно, наше партнерство с китайским агентством Golden Credit Rating (начатое в прошлом году. - Прим. ред.) могло быть стать прообразом такого партнерства, - рассчитывает Трофимова. - Если же будет принято решение создавать агентство "с нуля", процесс будет длительным, очень непростым и потребует десятков миллионов долларов, поскольку позиции пяти стран разительно отличаются".

По ее словам, агентство БРИКС сосредоточится в первую очередь на рейтинговании межстрановых кредитов и выпусков ценных бумаг, номинированных в иностранных валютах по отношению к эмитенту той или иной страны.

На вопрос о том, как АКРА будет использовать недавно приобретенное агентство ERA, Екатерина Трофимова рассказала, что европейская "дочка" сфокусируется на рейтинговании по международной шкале эмитентов Центральной и Восточной Европы, но также со второй половины года займется присвоением суверенных и надсуверенных рейтингов. Одним из первых суверенный рейтинг ERA присвоит России.