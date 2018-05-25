Эксперт: Деревянные многоэтажки - это мировая тенденция

Во многих регионах России разрабатываются концепции деревянного домостроения. Причем, все больше специалистов склоняются к тому, что деревянные здания актуальны не только в сельской местности, но и в городах. И все громче звучат предложения строить в России деревянные многоэтажки.

О перспективах развития деревянного домостроения и лесопереработки в целом рассказал "РГ" директор по работе с государственными органами лесопромышленного холдинга Segezha Group Николай Иванов.

Николай Вадимович, как вы считаете, реально ли в России строить деревянные многоэтажки и нужно ли это?

Николай Иванов: Я думаю, что абсолютно реально, это мировая тенденция, потому что деревянный дом экологичен, безопасен, а с учетом полного цикла строительства и жизни зданий, еще и экономически эффективен. И я полагаю, что России пора перейти на использование деревянных конструкций при малоэтажном и многоэтажном домостроении. Я не думаю, что будет массовое строительство небоскребов из дерева, но вполне реально создание экологических поселков и микрокварталов с пяти-шестиэтажными зданиями в таких крупных городах, как Москва и Санкт-Петербург. Очень перспективна тема использования деревянных конструкций при возведении мансард.

Не утихают разговоры, что Segezha Group собирается построить завод по производству CLT-панелей. Что это за проект? Где может быть расположено это предприятие?

Николай Иванов: Да, мы в настоящее время находимся на завершающей стадии проработки этого проекта, завод появится в городе Сокол на базе нашего предприятия "Сокольский ДОК". На этом комбинате уже производятся элементы деревянного домостроения: клееный брус, балка и будет очень органично наладить здесь выпуск перекрестно-клееных панелей, или CLT. Я думаю, что в ближайший год-два мы увидим новую продукцию. Эти панели рассматриваются нами как расширение ассортимента экспортных поставок, но мы надеемся применять их и в России. Здесь все будет зависеть от скорости и качества разработки и принятия нормативно-технической базы.

Недавно появилась информация, что холдинг откроет новый завод на Сахалине. Что там будет производиться?

Николай Иванов: Мы планируем участвовать в развитии реализуемого на Сахалине туристическо-рекреационного кластера "Горный воздух", который предусматривает строительство масштабного туристического комплекса. Большая часть зданий будет построена из дерева, в частности, целесообразно применение CLT-панелей, которые идеальны для сейсмоопасных зон. Также мы рассчитываем, что на базе лесных ресурсов Сахалинской области будет построен лесоперерабатывающий комплекс, где такие панели, как раз и будут производиться.

В ближайшее время ожидается открытие второй очереди Вятского фанерного комбината. В числе прочего там будет производиться фанера, необходимая для строительства танкеров, перевозящих сжиженный газ. Нашли ли вы уже покупателей на этот вид продукции?

Николай Иванов: Мощности нового производства позволяют выпускать порядка 200 тысяч кубометров фанеры в год. Причем, фанеры высших сортов. Сейчас мы оформляем лицензии, которые позволят наладить поставки этого вида фанеры на танкеры, перевозящие сжиженный газ. У нас уже есть предварительные контракты по данному виду продукции, но мы продолжаем работу для выхода на прямых потребителей, на судостроителей. Мы рассчитываем, что это будет успешный проект, который мы реализуем при помощи Минпромторга РФ.

На конференциях и форумах представители Segezha Group часто заявляют о недопустимости вывоза круглого леса в страны зарубежья. Какие необходимы меры, чтобы Россия вместо леса экспортировала продукцию глубокой переработки?

Николай Иванов: В целом это движение уже происходит. Если сравнить сегодняшние цифры по общему экспорту круглых лесоматериалов с показателями, скажем, 2012 года, то становится очевидно, что экспорт необработанной древесины уменьшился более чем в два раза. Поначалу эта тенденция была обусловлена введением достаточно жестких пошлин, сейчас действует система квотирования круглого леса, и дальнейшие шаги здесь, я думаю, должны быть в другом направлении. Нужно не запрещать экспорт "кругляка", а стимулировать переработку в России. Так, Segezha Group практически не экспортирует круглые лесоматериалы, потому что для нас самих гораздо выгоднее перерабатывать их, например, в бумагу, потом производить мешки и продавать уже готовый продукт. Маржинальность конечного продукта всегда выше, чем при экспорте сырья. А круглый лес, если он добыт честным путем, продавать попросту невыгодно.