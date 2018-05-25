Глава Банка Интеза рассказал об интересе европейского бизнеса к России

Глава фонда "Познаем Евразию" и председатель совета директоров Банка Интеза Антонио Фаллико отметил возросший, несмотря на расширение санкций, интерес европейского бизнеса к России, который проявился на Петербургском международном экономическом форуме.

"Если говорить о бизнесе из Италии, Франции, Германии - о тех странах, которые мы хорошо знаем, то уровень делегаций из этих стран более высокий, по сравнению с предыдущими форумами, - сказал Фаллико в разговоре с обозревателем "РГ". - Это касается как количественных, так и качественных показателей. В частности, на ПМЭФ приехали первые лица очень большого количества итальянских крупных компаний, а также много представителей малых и средних компаний. На сессии, посвященной инновациям и новым технологиям, на российско-итальянской деловой сессии мы увидели огромный интерес к России. Если смотреть с политической точки зрения, то для многих предпринимателей, которые дезориентированы, находятся в некоторой растерянности, Россия является пунктом стабильности, точкой, от которой можно танцевать".

Фаллико воздержался от оценки программы обновленного правительства, частично представленной на форуме, но отметил стремление правительства улучшить ситуацию в экономике. "Мы со своей стороны рады иметь возможность продолжить финансирование различных отраслей, в том числе энергетики, создание инфраструктуры, - отметил он. - Особенно мы заинтересованы в развитии высоких технологий - инноваций. Мы знаем по своему опыту, что на самом деле суть этого понятия чрезвычайно важная, понимаем, как, например, цифровизация, блокчейн могут улучшить качество нашей жизни и дать импульс экономике".

Фаллико также рассказал, как европейский бизнес воспринимает политику импортозамещения в России, которая в некоторых секторах приобрела довольно жесткие формы.

"Это была разумная ответная мера, она коснулась отдельных сфер деятельности, прежде всего агропромышленного комплекса, в значительной степени способствовала росту промышленного производства в России, - сказал Фаллико. - Меня удивило, что Россия добилась результатов достаточно быстро. Многие иностранные компании приспособились к этому режиму. Мы давно говорим, что надо переходить от простого экспорта товаров и услуг к созданию совместных производств (от Made in Italy к Made with Italy). Многие наши компании, прежде всего малого и среднего бизнеса они очень хорошо среагировали на это, наладили совместные производства в России, список таких предприятий стал более плотным и разнообразным. То есть мы увидели приток итальянского капитала в гораздо большей степени, чем это было раньше. Мое общее ощущение, что это положительное явление".