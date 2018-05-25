Глава Республики Сербской Милорад Додик стал гостем ПМЭФ

Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик, в 12-й раз присутствовавший на Петербургском международном экономическом форуме, встретился сегодня на его полях с главой России Владимиром Путиным и губернатором Санкт-Петербурга Георгием Полтавченко.

Как заявил Додик в телефонном интервью агентству "Срна", в ходе беседы с Владимиром Путиным речь шла о новых совместных проектах, прежде всего, реконструкции двух тепловых электростанций и поставке двух вертолетов для нужд гражданской обороны Республики Сербской.

"Существует поддержка всем этим проектам со стороны президента России. Он осведомлен о политической ситуации, складывающейся в Республике Сербской, в частности, постоянных попытках и давлении на РС в целях девальвирования ее прав и возможностей", - отметил глава РС.

Сербский лидер сообщил, что его поразил тот факт, что российский президент сам указал ему на те проблемы, которые могут быть опасными для республики, подтвердив свою приверженность уважению международного права и Дейтонского мирного соглашения.

"Путин выразил поддержку территориальной целостности БиГ, но также обозначил и не меньшую поддержку суверенным правам, которыми обладают Республика Сербская и мусульмано-хорватская федерация, - это и есть хорошо известная политика Российской Федерации и ее президента", - подчеркнул Додик.

Между тем президент Республики Сербской всегда отмечал последовательность России в соблюдении и отстаивании всех норм международного права. В интервью "Российской газете" политик подчеркивал, что хорошее двустороннее взаимодействие с РФ "основывается на взаимном уважении, стремлении сохранить конституционный порядок в Боснии и Герцеговине на принципах Дейтонских мирных соглашений и иных принятых международных резолюциях". Отметим также, что встреча Георгия Полтавчеко и Милорада Додика прошла в дружеской и одновременно рабочей атмосфере, о чем сообщили официальные представители Баня-Луки. В процессе переговоров обсуждалось расширение перспектив сотрудничества.

"Наши встречи на форуме уже стали традиционными. Отношения между Санкт-Петербургом и Республикой Сербской сегодня имеют хорошую динамику, а главное - дружба начинает претворяться в конкретные дела", - сказал губернатор Георгий Полтавченко.

Он отметил активизацию сотрудничества в сфере поставок медицинского оборудования и фармацевтической продукции. Также политик сообщил о выделении в Петербурге помещения для Торгового дома Республики Сербской и выразил надежду на его скорое открытие. Милорад Додик в свою очередь подтвердил заинтересованность Республики Сербской в сотрудничестве с петербургскими предприятиями.