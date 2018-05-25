Голикова назвала дату начала пенсионной реформы

Пенсионная реформа будет проходить в России несколько лет, начиная с 2019 года. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

"Понимаете, пенсионная реформа - это же не сиюминутная тема. Какие-то изменения, возможно, будут приняты в 2019 году, а какие-то будут продолжены и дальше, потому что, как вы знаете, пенсионная система многопланова", - сообщила Голикова на ПМЭФ-2018.

По словам Голиковой, компонентами пенсионной реформы могут стать пенсионный возраст, обычные, страховые и досрочные пенсии. Кроме того, важным компонентом реформы вице-премьер считает и социальное страхование в целом.

В конце апреля премьер-министр Дмитрий Медведев подтвердил, что вопрос пенсионной реформы переходит от экспертных дискуссий к законодательным решениям. В том числе он признал, что государству так или иначе придется принимать решение о повышении пенсионного возраста. Также Минфин и Банк России разработали систему добровольного пенсионного обеспечения через индивидуальный пенсионный капитал (ИПК).