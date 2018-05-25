Инновационные лекарства будут доступнее россиянам

Старший вице-президент международной фармацевтической компании MSD Йосиф бен Амрам назвал три важных условия, которые могут серьезно повысить инвестиционную привлекательность России в глазах глобальных производителей инновационных лекарств. Это надежная защита прав на интеллектуальную собственность, снижение протекционистских барьеров и сокращение времени на процедуры, от которых зависит доступность инноваций для российских пациентов.

- Наша компания инвестирует в клинические исследования новых лекарств и локализацию производства в России. Мы сосредоточены на создании и производстве инновационных препаратов для лечения тяжелых заболеваний и считаем российский рынок приоритетным для себя, - заявил Йосиф бен Амрам в интервью "Российской газете". - В прошлом году наша компания инвестировала 10 миллиардов долларов в исследования инновационных препаратов, прежде всего иммунобиологических - для лечения онкологических заболеваний. Многие из них уже зарегистрированы в России и включены в перечни для госзакупок. Это, например, новые препараты для лечения хронического гепатита С, которые позволяют излечивать до 98 процентов пациентов. Уже доступна в России и наша вакцина против вируса папилломы человека, которая защищает женщин от рака шейки матки. И мы надеемся, что вскоре она будет включены в Национальный календарь профилактических прививок.

Йосиф бен Амрам также отметил важность цифровой трансформации здравоохранения, которая сделает более тесным контакт между пациентами, врачами и фармбизнесом и послужит решению задач по увеличению продолжительности жизни и сохранению здоровья миллионов людей.