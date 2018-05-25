К концу 2023 года пенсионеры составят 30% клиентской базы Почта Банка

К концу 2023 года пенсионеры составят около 30% клиентской базы Почта Банка. Такой прогноз сделал Георгий Горшков, первый заместитель президента-председателя правления Почта Банка в интервью "Российской газете" на ПМЭФ.
"Пенсионеры являются целевым сегментом для большинства почтовых банков в мире, - отметил Георгий Горшков. - Большинство из них - активные граждане, зачастую работающие и получающие второй доход. На сегодняшний день в нашем банке обслуживается около миллиона пенсионеров, которые пользуются различными банковскими продуктами и мобильными приложениями. Это около 10% от всей клиентской базы. К 2030 году это число должно увеличиться до 30%".
По словам Георгия Горшкова, пенсионеры готовы пользоваться мобильными приложениями и другими цифровыми продуктами, а также различными новинками наряду с молодежью.
"Почта Банк - это диджитал-банк с самой широкой филиальной сетью, - говорит Георгий Горшков. - Мы видим, что эту диджитал-стратегию поддерживают наши клиенты: из 7 миллионов клиентов 6,5 пользуются мобильным приложением, включая пенсионеров. Также, в прошлом году мы разработали цифровое распознавание всех коммунальных счетов, GR-кодов для того, чтобы было удобнее оплачивать коммунальные услуги, и это оказалось тоже весьма востребованным продуктом".
Почта Банк ежегодно предлагает новые продукты своим клиентам. Например, в этом году появится программа обслуживания не граждан России.
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