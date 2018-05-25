Калининград и белорусские регионы свяжут прямые авиарейсы

В июне "Белавиа" возобновляет сезонные прямые рейсы из областных центров Беларуси в Калининград. Об этом сообщает представительство белорусского авиаперевозчика в самом западном российском регионе.

По понедельникам и четвергам самолеты будут летать по маршруту "Калининград - Гомель - Калининград". По вторникам и пятницам запланированы рейсы в Гродно, по средам и субботам - в Брест. В Витебск можно будет улететь напрямую по пятницам и по воскресеньям. Сезонные рейсы из Калининграда в белорусские регионы перевозчик практикует не первый год.

Прямой авиабилет из Янтарного края в Гомель, Гродно, Брест или Витебск на начало июня можно купить сейчас за 60 евро. Столько же стоит обратный билет.

Сезонное расписание будет действовать с 4 июня по 1 сентября. Кроме того, ежедневно самолеты продолжат летать в Минск.