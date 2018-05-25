Кудрин сравнил правительство РФ с готовящимся к прыжку тигром

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин сравнил новое правительство страны с готовящимся к прыжку тигром, передает ТАСС.

"У меня складывается впечатление, что правительство - это тигр, который готовится к прыжку, и мы в ближайшее время узнаем про те самые прорывные, продвинутые реформы", - сказал он.

По словам Кудрина, в "2000-х кабмин напирал на главу государства, а президент призывал подождать и быть аккуратнее". "Сегодня президент задает планку, а правительство размышляет, - отметил глава СП.

Также Кудрин подчеркнул, что в майские указы президента вошло "около 50 целей и задач", предложенных Центром стратегических разработок, которым он руководит. Кроме того, Владимир Путин обещал и дальше в реформах учитывать предложения ЦСР.