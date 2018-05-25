"КуйбышевАзот" и ВЭБ реализуют проект на сумму 6,5 млрд рублей

Александр Герасименко, генеральный директор компании "КуйбышевАзот" рассказал в интервью "Российской газете" о соглашениях, достигнутых на ПМЭФ.
"В рамках Петербургского международного экономического форума между ПАО "КуйбышевАзот" и Внешэкономбанком (ВЭБ) был подписан меморандум о намерениях по реализации проекта "Строительство и эксплуатация установки по производству серной кислоты и улучшенного олеума" в рамках фабрики проектного финансирования, - отмечает Александр Герасименко. Реализация проекта намечена на тольяттинской площадке, а его стоимость составит до 6,5 млрд рублей".
Проект по строительству серной кислоты и улучшенного олеума направлен на сырьевое обеспечение, наращивание действующих мощностей и поддержание конкурентоспособности единственной в России импортозамещающей технологической цепочки от капролактама и полиамида до нитей и тканей, созданной компанией "КуйбышевАзот". В проекте используются прогрессивные ресурсосберегающие технологии, обеспечивающие высокий уровень промышленной и экологической безопасности.
Эксперт: Деревянные многоэтажки - это мировая тенденция
Во многих регионах России разрабатываются концепции деревянного домостроения. О лесопереработки рассказал директор по работе с государственными органами лесопромышленного холдинга Segezha Group Николай Иванов
Путин предостерег мир от невиданного системного кризиса
Глобальное недоверие ставит под вопрос перспективы глобального роста, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ. "Важно сохранять уважение друг к другу", - отметил он
Глава Банка Интеза рассказал об интересе европейского бизнеса к России
Председатель совета директоров Банка Интеза Антонио Фаллико в рамках ПМЭФ отметил возросший интерес европейского бизнеса к РФ."Россия является пунктом стабильности", - заявил он