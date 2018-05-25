"КуйбышевАзот" и ВЭБ реализуют проект на сумму 6,5 млрд рублей

Александр Герасименко, генеральный директор компании "КуйбышевАзот" рассказал в интервью "Российской газете" о соглашениях, достигнутых на ПМЭФ.

"В рамках Петербургского международного экономического форума между ПАО "КуйбышевАзот" и Внешэкономбанком (ВЭБ) был подписан меморандум о намерениях по реализации проекта "Строительство и эксплуатация установки по производству серной кислоты и улучшенного олеума" в рамках фабрики проектного финансирования, - отмечает Александр Герасименко. Реализация проекта намечена на тольяттинской площадке, а его стоимость составит до 6,5 млрд рублей".

Проект по строительству серной кислоты и улучшенного олеума направлен на сырьевое обеспечение, наращивание действующих мощностей и поддержание конкурентоспособности единственной в России импортозамещающей технологической цепочки от капролактама и полиамида до нитей и тканей, созданной компанией "КуйбышевАзот". В проекте используются прогрессивные ресурсосберегающие технологии, обеспечивающие высокий уровень промышленной и экологической безопасности.