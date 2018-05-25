Молекулярно-генетическое тестирование предложили включить в систему ОМС

Инновационные фармацевтические компании должны стать партнерами государства в реализации задачи увеличения продолжительности жизни населения. Об этом заявила Ирина Панарина, генеральный директор компании "АстраЗенека", Россия и Евразия в интервью "Российской газете" на ПМЭФ.
"Президент России поставил очень амбициозную задачу - увеличить продолжительность жизни "80 лет плюс" к 2030 году, - говорит Ирина Панарина. - Для достижения этой цели необходим комплекс мер, одним из которых, безусловно, является борьба с онкологическими заболеваниями, которые, на сегодняшний день, играют основную роль в причине смертности населения. Лечение онкологии как раз является одним из приоритетных направлений в портфеле нашей компании. Разработка инновационных препаратов и новейших способов лечения, должно помочь сделать онкологию хроническим заболеванием, а не смертельным, как это происходит сейчас".
Ирина Панарина, в частности отметила, что лечение онкологических заболеваний движется по пути персонализации, когда лекарственные препараты и терапия будут назначаться индивидуально, исходя из конкретных особенностей пациента. Однако такую персонализацию в онкологии невозможно внедрить без молекулярно-генетического тестирования.
"Сейчас такие компании, как "АстраЗенека" в сотрудничестве с другими компаниями и с профессиональным сообществом, создали молекулярно-генетическую платформу тестирования, - рассказывает Ирина Панарина. - Сейчас мы уже сотрудничаем даже с локальными российскими поставщиками тест-систем. Но мы не можем обеспечить всех пациентов. Поэтому, считаю, очень важным включить молекулярно-генетическое тестирования в систему ОМС в рамках формирования национальной онкологической стратегии".
Также Ирина Панарина отметила необходимость внедрения электронного регистра пациентов, а также важность совершенствования контроля за соблюдением интеллектуальных прав при разработке лекарственных препаратов.
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