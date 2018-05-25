На петербуржца с гранатой завели дело о стрельбе по полицейским

Петербургские следователи возбудили в отношении 35-летнего местного жителя уголовное дело по статье "Применение насилия в отношении представителя власти". Как сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по Северной столице, ему уже предъявлено официальное обвинение.

Согласно материалам дела, 23 мая мужчина позвонил в полицию и заявил, что в одном из домов по улице Пограничника Гарькавого готовится взрыв. Когда правоохранители прибыли на вызов, звонивший уже поджидал их в подъезде с учебной гранатой, которой начал угрожать представителям власти.

Однако угрозами мужчина не ограничился. Выхватив травматический пистолет, он как минимум дважды выстрелил в сторону полицейских, после чего его задержали. Обвиняемый оказался пьян. В настоящее время решается вопрос об аресте мужчины.