Плутник: Объем выдачи ипотеки за первый квартал вырос на 80%

Выдача ипотеки выросла на 80% за первый квартал 2018 года по отношению к тому же периоду прошлого года. Об этом сообщил гендиректор ДОМ.РФ Александр Плутник, выступая в ходе сессии "Технологии жилья" в рамках Петербургского международного экономического форума.

Ипотечное кредитование продемонстрировало очередной рост. "За I квартал текущего года, он превысил 60% в количественном выражении, в денежном - более 80%", - сказал Плутник.

Существенную долю в 2018 году заняли рефинансированные ипотечные кредиты, в общем объеме их около 15%. Свои кредиты рефинансировали порядка 45 тысяч заемщиков. При этом пик переоформления кредитов пришелся на февраль, сейчас объем таких кредитов снижается.

Средний размер ипотечного кредита в 2018 году вырос до 2,3 миллиона рублей, что на треть выше уровня начала 2016 года.