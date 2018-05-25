Оренбургская область нарастит объем солнечной электроэнергии

В Оренбургской области к 2020 году совокупный объем электроэнергии, получаемый от работы солнечных электростанций, достигнет 300 мегаватт. Об этом заявил губернатор Оренбургской области Юрий Берг в интервью "Российской газете" на ПМЭФ.

"У нас построено уже пять солнечных электростанций, общей мощностью 90 мегаватт, - отметил Юрий Берг. - А к 2020 году их производительность увеличится до 200 мегаватт. Сейчас строится еще одна солнечная электростанция, которая будет вырабатывать еще 100 мегаватт. На сегодняшний день наш регион является лидером в России по производству альтернативной энергетики".

По словам губернатора, природные особенности региона позволяют сделать упор на развитии солнечной энергетики и было бы неправильным не использовать подобный ресурс.

Оренбургская область - единственный регион России, который граничит сразу с тремя субъектами Казахстана и стремится использовать такое соседство.

"У нас большие экономические связи с Казахстаном, - говорит Юрий Берг. - Есть и инфраструктурные проекты, и газовые. Также у нас хорошие культурные связи. У нас очень много общих мероприятий, которые мы проводим и в Казахстане, и в России. Например, Дни Оренбургской области в Актюбинске посетило более тысячи человек в этом году".