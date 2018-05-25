Петербуржца посадили на 21 год за убийство из-за 450 рублей

Санкт-Петербургский городской суд огласил приговор по делу об ограблении и жестоком убийстве женщины. На скамье подсудимых оказались двое обвиняемых.

Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, материалы уголовного дела рассматривались в открытом судебном заседании. Трагедия произошла в апреле 2016 года. Два пьяных приятеля решили ограбить женщину. Один из них подбежал и выхватил у нее из рук сумку, а второй схватил жертву за шею и вытащил нож и нанес ей удары. После этого злоумышленник толкнул женщину на землю. От полученных ран пострадавшая скончалась на месте.

"Добыча" грабителей была скудна - в сумке лежали только личные вещи и 450 рублей.

В ходе следствия выяснилось, что оба приятеля уже имеют судимости. Слушавшая дело коллегия из трех судей приговорила первого к 11 годам колонии особого режима. Второй нападавший получил 21 год колонии особого режима. Кроме того, суд взыскал с него миллион рублей в качестве возмещения морального ущерба.