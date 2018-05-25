Подгузов: "Почту России" могут акционировать до конца года

Закон об акционировании "Почты России" может быть принят уже в весеннюю сессию. Об этом рассказал "Российской газете" генеральный директор предприятия Николай Подгузов. "Мы ожидаем, что до конца весенней сессии он будет принят в трех чтениях. Таким образом, уже в этом году мы надеемся, что "Почта России" вступит в период реорганизации", - заявил он и добавил, что надеется зарегистрировать акционерное общество до конца этого года.

Смена формы собственности должна помочь госпредприятию эффективнее развиваться, так как скорость принятия экономических решений у АО выше, чем у ФГУП. "А в современной конкурентной среде, чем быстрее и эффективнее ты принимаешь решения, тем выше твоя конкурентоспособность, - уверен Подгузов, - соответственно, есть возможность в таких условиях хозяйствования заработать больше и направить эти ресурсы на содержание материально-технической базы, на повышение зарплат работникам и на инвестиции в развитие предприятия".

Потребителям в свою очередь обещают более короткие сроки доставки почтовых отправлений.

"Мы начинаем реализацию большого логистического проект, который подразумевает строительство трехуровневой логистической цифровой системы. 40 логистических почтовых центров будут созданы за ближайшие 2-3 года. Эта трехуровневая система подразумевает строительство 7 больших хабов, 10 логистических центров в городах-миллионниках и более 20 - в областных городах. Таким образом мы сумеем для 80 процентов территории нашей страны обеспечить доставку товаров и посылок не более чем за трое суток", - сообщил Николай Подгузов.