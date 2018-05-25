Правительство прорабатывает изменения в налоговый режим на ближайшие 6 лет

Кабмин РФ в настоящее время работает над изменениями в налоговый режим. Они будут зафиксированы на предстоящие шесть лет, отметил президент России Владимир Путин.
"Сейчас правительство работает над тем, чтобы внести определенные изменения в налоговый режим, но после того, как мы сделаем это, мы зафиксируем это на ближайшие шесть лет", - приводит ТАСС его слова, озвученные в рамках бизнес-диалога Россия-Франция. Российский лидер также подчеркнул, что налоговые условия обязательно будут соблюдаться, а одним из приоритетов дальнейшего развития станет улучшение инфраструктуры.
Кроме того, глава РФ заявил о намерении понизить административные барьеры и давление на бизнес. "Здесь еще есть над чем поработать. Это не только наша проблема. Во многих странах мира бизнес, я знаю, сталкивается с этим", - заметил он, пообещав сохранить финансовую поддержку и льготы для национально значимых проектов.
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