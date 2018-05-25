Президент спрогнозировал инфляцию в 2018 году от 2 до 3 процентов

Инфляция в России в этом году может составить от трех с небольшим до менее двух процентов, считает президент России Владимир Путин.
"Мы достигли исторического минимума инфляции, - передает РИА Новости ответ российского лидера на вопросы участников пленарной панели "Бизнес-диалог Россия-Япония" в рамках ПМЭФ. - В прошлом году это было 2,5%. В этом году у нас представители экономического блока говорят, что будет около трех или три с небольшим, а представители ЦБ говорят, что это будет меньше двух - 2,8".
Сейчас для России стоит задача войти в пятерку крупнейших мировых экономик, убежден президент.
"Мы ставим своей задачей закрепиться в этой пятерке, и так это, уверен, и будет, - заявил Владимир Путин. - Планируем это сделать в том числе с опорой на расширение внутреннего потребительского и инвестиционного спроса".
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