Пушков усомнился в введении в ближайшее время новых санкций

Европа не будет вводить новые санкции в отношении России в ближайшей перспективе, убежден член Совета Федерации РФ Алексей Пушков. При этом он допустил, что какие-то отдельные страны могут принимать решение по отдельным антироссийским мерам.
"Перспектива принятия новых санкций европейцами не выглядит для меня серьезной. Но такая угроза постановки вопроса некоторыми европейскими государствами может прозвучать", - передает ТАСС заявление сенатора на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Европейские страны, отметил Пушков, перестали идти в этом плане в русле американской политики.
"США уже примерно полгода оказывают давление на европейцев, чтобы они синхронизировали свои санкции с американскими. Углубили их и расширили. Пока ответ негативный", - подтвердил Пушков.
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