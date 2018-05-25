Пушков усомнился в введении в ближайшее время новых санкций

Европа не будет вводить новые санкции в отношении России в ближайшей перспективе, убежден член Совета Федерации РФ Алексей Пушков. При этом он допустил, что какие-то отдельные страны могут принимать решение по отдельным антироссийским мерам.

"Перспектива принятия новых санкций европейцами не выглядит для меня серьезной. Но такая угроза постановки вопроса некоторыми европейскими государствами может прозвучать", - передает ТАСС заявление сенатора на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Европейские страны, отметил Пушков, перестали идти в этом плане в русле американской политики.

"США уже примерно полгода оказывают давление на европейцев, чтобы они синхронизировали свои санкции с американскими. Углубили их и расширили. Пока ответ негативный", - подтвердил Пушков.