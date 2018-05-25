Путин назвал опасные последствия выхода США из иранской сделки

Выступая на ПМЭФ, президент России рассказал об опасностях, которые влечет односторонний выход США из ядерной сделки с Ираном.

"И у нас, и на Западе эксперты вспоминают мое выступление в Мюнхене, когда я говорил о недопустимости придания экстерриториального характера правовым нормам одного государства, в данном случае США. Тогда на меня многие рассердились и в Штатах, и в Европе. Но я как раз именно об этом и предупреждал, - заметил глава государства. - А вот теперь, пожалуйста, это расцветает. Будьте любезны, пожалуйста, кушать подано".

В случае выхода Тегерана из ядерной сделки контроля не будет. "Мы не будем знать, что там происходит. Какие риски тогда возникнут?" - заметил Владимир Путин.

"Мы до сих пор не можем с Северной Кореей разобраться, там проблема на проблеме, ничего не урегулировано. Мы хотим вторую такого же класса проблему? Даже, может, большего класса, имея в виду взрывоопасность региона, о котором мы говорим", - задал вопрос президент.

Глава государства призвал: "Не нужно горячиться, а нужно спокойно, доброжелательно, в профессиональном режиме вести диалог и найти решение".

"Иран полностью выполняет взятые на себя обязательства. Ну за что же их наказывать? Вот этого не понимаю", - также сказал Путин.