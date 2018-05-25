Путин назвал сбалансированной цену на нефть в $60 за баррель

Цена на нефть в 60 долларов за баррель - сбалансирована и справедлива, считает президент РФ Владимир Путин. Об этом российский лидер заявил в ходе встречи с руководителями мировых информагентств на полях ПМЭФ.

"Мы не заинтересованы в бесконечном росте цен на энергоносители, на нефть, - передает ТАСС слова президента. - Если вы меня спросили, какую цену мы считаем справедливой, то я вам назвал: справедливой - не справедливой, но нас вполне устраивала цена в 60 долларов за баррель".