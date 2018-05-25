Путин объяснил, зачем Россию пытаются сдерживать

Санкции и другие попытки сдерживания России предпринимаются для того, чтобы сдержать развитие ее военных технологий, убежден президент РФ Владимир Путин.

"Одна из причин попыток сдерживания России - не допустить развития оборонных технологий, - передает РИА Новости заявление российского президента на ПМЭФ. - Но вот, мы совсем недавно показали, мы многих наших партнеров в этих оборонных технологиях обогнали, несмотря на вот эти санкционные режимы. Поэтому это бессмысленно, но вредно".