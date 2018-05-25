Путин отметил важность обновления региональных управленческих команд

Владимир Путин отметил важность продолжения качественного обновления региональных управленческих команд. Об этом глава государства заявил на Петербургском международном экономическом форуме.

"Считаю важным продолжение линии на качественное обновление региональных команд. Именно на этом уровне сейчас во многом формируется новая управленческая культура, современные подходы к решению экономических, социальных задач, складываются открытые форматы взаимодействия государства и общества, участия граждан в самоуправлении и решении повседневных задач", - цитирует президента ТАСС.

Путин напомнил, что несколько успешных глав регионов вошли в новый состав правительства РФ.