Путин: Отношения с президентом США не улучшились и не ухудшились

Отношения президента РФ Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом в последнее время практически не изменились, констатировал российский лидер, признав при этом, что прямого диалога между Кремлем и Белым домом практически нет.

"Что касается наших отношений с президентом США, то они не улучшились и не ухудшились. У нас практически нет прямого диалога, и это не дает нам возможности добиться какого-то прогресса в российско-американских отношениях", - передает ТАСС комментарий Владимира Путина на вопросы в ходе встречи с руководителями мировых информагентств на полях Петербургского международного экономического форума.

Сложившаяся ситуация, по мнению российского президента, "когда-нибудь закончится". Говоря о причинах столь непростых отношений между странами, Путин предположил, что Трампу фактически не дают наладить нормальный диалог с Москвой.

"Президенту до сих пор не дают, фактически по внутриполитическим соображениям, мотивируя это, минимум, вмешательством России в выборы в Соединенных Штатах, фактически не дают ему возможности с нами нормально работу построить", - считает российский президент.