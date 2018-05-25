24 - 26 мая 2018
Петербургский Международный
Экономический Форум
Новости проекта
Путин: Отношения с президентом США не улучшились и не ухудшились 22:31
Путин: США подрывают доверие к доллару 22:18
Президент спрогнозировал инфляцию в 2018 году от 2 до 3 процентов 21:51
Путин предложил проработать механизм конвертации при расчетах в рублях 21:18
Путин призвал сделать сертификацию лекарств более гибкой 21:16
Глава Республики Сербской Милорад Додик стал гостем ПМЭФ 20:46
В Санкт-Петербурге появится крупнейшая частная трамвайная линия в РФ 20:10
Инфраструктуру Новосибирска модернизируют с помощью механизма ГЧП 20:05
Минэкономразвития заложит в трехлетний прогноз нефть по 60 долларов 19:50
Путин о "деле Скрипаля": Необходимо провести совместное расследование 19:46
Путин назвал сбалансированной цену на нефть в $60 за баррель 19:43
"КуйбышевАзот" и ВЭБ планируют реализовать проект на сумму 6,5 млрд рублей 19:43
Власть
25.05.2018 22:31

Путин: Отношения с президентом США не улучшились и не ухудшились

Отношения президента РФ Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом в последнее время практически не изменились, констатировал российский лидер, признав при этом, что прямого диалога между Кремлем и Белым домом практически нет.

"Что касается наших отношений с президентом США, то они не улучшились и не ухудшились. У нас практически нет прямого диалога, и это не дает нам возможности добиться какого-то прогресса в российско-американских отношениях", - передает ТАСС комментарий Владимира Путина на вопросы в ходе встречи с руководителями мировых информагентств на полях Петербургского международного экономического форума.

Фото: Константин Завражин/РГ
"Конечно, нет". Путин ответил на вопрос, российская ли ракета сбила МН17

Сложившаяся ситуация, по мнению российского президента, "когда-нибудь закончится". Говоря о причинах столь непростых отношений между странами, Путин предположил, что Трампу фактически не дают наладить нормальный диалог с Москвой.

"Президенту до сих пор не дают, фактически по внутриполитическим соображениям, мотивируя это, минимум, вмешательством России в выборы в Соединенных Штатах, фактически не дают ему возможности с нами нормально работу построить", - считает российский президент.

Мы ВКонтакте