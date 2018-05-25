Путин предложил проработать механизм конвертации при расчетах в рублях

Механизм свободной конвертации рубля в йену, евро и доллар можно выработать для удобства расчетов, убежден Владимир Путин.
"Рубль сегодня, по сути, - полностью конвертируемая валюта, - передает ТАСС выступление президента на бизнес- диалоге "Россия-Япония" в рамках ПМЭФ-2018. - Давайте будем рассчитываться в рублях. Мы можем выработать такой механизм со свободной конвертацией и в йену, и в евро, и в тот же доллар".
Эксперт: Деревянные многоэтажки - это мировая тенденция
Во многих регионах России разрабатываются концепции деревянного домостроения. О лесопереработки рассказал директор по работе с государственными органами лесопромышленного холдинга Segezha Group Николай Иванов
Путин предостерег мир от невиданного системного кризиса
Глобальное недоверие ставит под вопрос перспективы глобального роста, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ. "Важно сохранять уважение друг к другу", - отметил он
Глава Банка Интеза рассказал об интересе европейского бизнеса к России
Председатель совета директоров Банка Интеза Антонио Фаллико в рамках ПМЭФ отметил возросший интерес европейского бизнеса к РФ."Россия является пунктом стабильности", - заявил он