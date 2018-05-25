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Экономика
25.05.2018 21:18

Путин предложил проработать механизм конвертации при расчетах в рублях

Механизм свободной конвертации рубля в йену, евро и доллар можно выработать для удобства расчетов, убежден Владимир Путин.

"Рубль сегодня, по сути, - полностью конвертируемая валюта, - передает ТАСС выступление президента на бизнес- диалоге "Россия-Япония" в рамках ПМЭФ-2018. - Давайте будем рассчитываться в рублях. Мы можем выработать такой механизм со свободной конвертацией и в йену, и в евро, и в тот же доллар".

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