Путин предложил проработать механизм конвертации при расчетах в рублях

Механизм свободной конвертации рубля в йену, евро и доллар можно выработать для удобства расчетов, убежден Владимир Путин.

"Рубль сегодня, по сути, - полностью конвертируемая валюта, - передает ТАСС выступление президента на бизнес- диалоге "Россия-Япония" в рамках ПМЭФ-2018. - Давайте будем рассчитываться в рублях. Мы можем выработать такой механизм со свободной конвертацией и в йену, и в евро, и в тот же доллар".