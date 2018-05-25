Путин: Россия не покупает нефть у Ирана

Президент РФ Владимир Путин опроверг даже гипотетическую возможность закупок РФ нефти у Ирана, находящегося под санкциями. Россия - сама крупнейший поставщик углеводородов, напомнил он.
"Это для меня очень простой вопрос. Потому что мы вообще нефть не покупаем. Мы ее сами производим и продаем. Мы крупнейший поставщик нефти на мировой рынок", - передает РИА Новости ответ российского президента на вопрос прессы, заданный на ПМЭФ.
Президент подчеркнул, что Россия безусловно поддерживала санкции, принятые в отношении Ирана Советом безопасности ООН. "И никогда не поддерживала ничего, что навязывается кем бы то ни было в одностороннем порядке", добавил Владимир Путин.
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